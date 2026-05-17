Slušaj vest

Na staroj deonici kod Venca na Fruškoj gori danas je palo drvo koje je potpuno preprečilo put.

Zbog toga je saobraćaj trenutno u zastoju, a formirane su i kolone vozila.

drvo Fruška gora
Foto: D.Š.

Vozači i prolaznici izašli su iz automobila i pokušavaju da uklone stablo sa kolovoza kako bi omogućili prolazak.

Na lice mesta očekuje se dolazak nadležnih službi koje bi trebalo da uklone prepreku i normalizuju saobraćaj. Vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca.

00:15
Palo drvo na fruškoj gori Izvor: Kurir

Podsetimo, snažan ciklon koji se preko Vojvodine kreće ka Karpatima zahvatio je Srbiju, donoseći obilne padavine i osetno zahlađenje.

Tokom prvog dana vikenda širom zemlje padala je jaka kiša, uz pljuskove i grmljavinu.

Danas u većem delu Srbije preovladava pravo jesenje vreme, a temperature se kreću oko 10 stepeni.

Ne propustiteDruštvoNevreme ne popušta: Još jedan kišni dan u Srbiji, RHMZ objavio najnoviju prognozu, oglasio se i meteorolog Todorović - evo šta nas čeka narednih dana
Kiša u Srbiji
Društvo(MAPE) VEČERAS POTOP U SRBIJI! Pljuskovi i grmljavina već pogodili ove delove zemlje, tokom noći stiže još jači talas! Evo kakvo nas vreme čeka sutra!
IMG_20260326_235747.jpg
DruštvoVeje sneg usred maja: Zabeleo se ovaj deo Srbije: Neverovatni prizori, temperatura pala na 0 stepeni FOTO
Kopaonik sneg u maju.jpg
DruštvoOprez zbog pljuskova, mokrih kolovoza i bujičnih voda: AMSS upozorava vozača
kišovito vreme