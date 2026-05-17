Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na staroj deonici kod Venca na Fruškoj gori danas je palo drvo koje je potpuno preprečilo put.

Zbog toga je saobraćaj trenutno u zastoju, a formirane su i kolone vozila.

Foto: D.Š.

Vozači i prolaznici izašli su iz automobila i pokušavaju da uklone stablo sa kolovoza kako bi omogućili prolazak.

Na lice mesta očekuje se dolazak nadležnih službi koje bi trebalo da uklone prepreku i normalizuju saobraćaj. Vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca.

00:15 Palo drvo na fruškoj gori Izvor: Kurir

Tokom prvog dana vikenda širom zemlje padala je jaka kiša, uz pljuskove i grmljavinu.