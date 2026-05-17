OLUJA ČUPA DRVEĆE NA FRUŠKOJ GORI Stablo palo na put, saobraćaj u kolapsu! Ljudi pokušavaju da ga pomere (VIDEO)
Na staroj deonici kod Venca na Fruškoj gori danas je palo drvo koje je potpuno preprečilo put.
Zbog toga je saobraćaj trenutno u zastoju, a formirane su i kolone vozila.
Vozači i prolaznici izašli su iz automobila i pokušavaju da uklone stablo sa kolovoza kako bi omogućili prolazak.
Na lice mesta očekuje se dolazak nadležnih službi koje bi trebalo da uklone prepreku i normalizuju saobraćaj. Vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca.
Podsetimo, snažan ciklon koji se preko Vojvodine kreće ka Karpatima zahvatio je Srbiju, donoseći obilne padavine i osetno zahlađenje.
Tokom prvog dana vikenda širom zemlje padala je jaka kiša, uz pljuskove i grmljavinu.
Danas u većem delu Srbije preovladava pravo jesenje vreme, a temperature se kreću oko 10 stepeni.