Dok se niži predeli juga Srbije bore sa prolećnim pljuskovima, na vrhu Besne Kobile danas je zabeležen pravi zimski scenario. U drugoj polovini maja, kada su uveliko aktivne prolećne temperature, ovu planinu je zahvatila snežna mećava.

Na snimku koji je podelila Instagram stranica "017_dn" vidi se formiranje snežnog pokrivača, što svedoči o drastičnom padu temperature na 1.922 metra nadmorske visine.

Meteorolozi ističu da je sneg u drugoj polovini maja na našim visokim planinama neuobičajen, ali ne i nemoguć.

Snažan ciklon doneo koji se premešta preko Srbije svojim centrom preko Vojvodine ka Karpatima,doneo je veoma obilne padavine i jako zahlađenje.

Prvog dana vikendabilo je jake kiše i obilnih pljuskova sa grmljavinom.

Danas je vreme pravo jesenje, temperature se u većem delu Srbije kreću oko samo 10 stepeni.

Na planinama južne Srbije iznad 1.600 metara nadmorske visine padasneg. Preovladava prava vejavica, s obzirom na to da je sneg praćen olujnim severozapadnim vetrom, koji stvara pravu zimsku mećavu.

1/3 Vidi galeriju Sneg na Kopaoniku usred maja Foto: Printscreen/Info Kop

Sneg pada i na višim delovimaKopaonika, pa se zabeleo i sam centar. Sneg će padati i u nastavku dana, a očekuje se da napada i do 5 cm.