Na poziv rukovodstva grada Brjanska, član Gradskog veća grada Kruševca Miloš Ašanin bio je gost u ovom ruskom gradu.

Centralni događaj posete predstavljao je zvaničan prijem kod zamenika predsednika Brjanskog veća narodnih poslanika, Viktora Vladimiroviča Korohova. U srdačnom i prijateljskom tonu, Korohov je Ašaninu svečano uručio Protokol o namerama za uspostavljanje

prijateljskih odnosa i razvoj saradnje između Grada Brjanska i Grada Kruševca, koji je po povratku uručen gradonačelniku Kruševca Ivanu Manojloviću, što predstavlja ključni i formalni korak ka jačanju međusobnih veza ova dva grada.

U okviru širenja međuregionalne saradnje, Miloš Ašanin se sastao sa zamenikom guvernera Brjanske oblasti - Vitalijem Aleksandrovičem Sincovim, zamenikom guvernera Brjanske oblasti za informisanje, unutrašnju i omladinsku politiku Brjanske oblasti i Aleksandrom Ermakovim, načelnikom regionalnog odeljenja za omladinsku politiku. Na sastanku je razgovarano o konkretnim pravcima buduće saradnje sa posebnim fokusom na omladinsku politiku, kulturnu razmenu i projekte koji će dodatno približiti Brjansku oblast i Rasinski okrug.

- Ova poseta i potpisivanje protokola o namerama postavljaju čvrst temelj za zvaničnu ekonomsku, kulturnu i društvenu saradnju Kruševca i Brjanska, čime se dodatno učvršćuje tradicionalno prijateljstvo srpskog i ruskog naroda. Do ove značajne posete i pokretanja saradnje dva grada došlo je zahvaljujući Stefanu Lazareviću, rođenom Kruševljaninu koji već dugi niz godina živi i radi u Rusiji, gde uživa veliki ugled i poštovanje u javnom i društvenom životu Brjanska, kaže Miloš Ašanin.