Stanari dvanaest višespratnih stambenih zgrada u Beogradskoj ulici i Ulici Branka Radičevića, u užem delu grada Loznice, ubuduće će imati suve podrumske prostorije u koje se neće izlivati fekalne vode. Problem je rešen zahvaljujući rekonstrukciji fekalnog kolektora i kanalizacione mreže, obezbeđivanjem vodonepropusnog sistema u ovom delu Loznice, gde su se ranije zbog dotrajalosti cevovodne mreže dešavale česte havarije, zapušenjima i izlivanja na javne površine i u podrume.

Reč je o projektu od velikog značaja za kvalitet života građana ovog dela grada, istakla je gradonačelnica Dragana Lukić prilikom današnjeg obilaska završnih radova, saopšteno je iz gradske uprave. Ona je, kako se navodi, istakla da je Grad svestan svih izazova kada je reč o komunalnoj infrastrukturi, i postepeno ih rešava, a realizacija ovog projekta je takav primer. Istakla je i da je nedavno, zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine, realizovan projekat izgradnje vodonepropusne septičke jame u Tršiću, zahvaljujući kome ''imamo čistu životnu sredinu i čistu reku Žeraviju''.

Lukićeva je, ističe se, podsetila i da će jedan od najvećih infrastrukturnih problema u budućnosti biti rešen izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda, za koje je država već odvojila sredstva, dok je Loznica trenutno u procesu obnove 14 građevinskih dozvola koje su istekle.

Rekonstrukcija fekalnog kolektora u ove dve ulice jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata JP ''Vodovod i kanalizacija'' kazao je direktor preduzeća Marko Purtić. On je podsetio da su radovi počeli 9. februara, a danas se obavlja postavljanju poslednjih cevi i počinje priprema za asfaltiranje ulica.

Naveo je i da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i očekuje da će biće završeni pre roka. Precizirao je da je njima obuhvaćeno 750 metara kolektora, uključujući i sekundarne vodove, odnosno priključke stambenih zgrada, a da je vrednost radova blizu 30 miliona dinara.

Stanari ovog dela grada zadovoljni su što će im konačno podrumi biti suvi i što više neće strepeti od svake jače kiše, hoće li im doneti probleme sa izlivanjima i zapušenjima.