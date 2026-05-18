Povodom Međunarodnog dana hereditarnog angioedema, 16. maja, Krst na ulazu u Kragujevac bio je osvetljen ljubičastom bojom kao znak podrške osobama obolelim od ove bolesti.

- Ovom simboličnom akcijom skrenuta je pažnja javnosti na redak, ali potencijalno životno ugrožavajući poremećaj imunog sistema, koji često godinama ostaje neprepoznat i nedijagnostikovan, saopšteno je iz gradske uprave.

Prema dostupnim podacima, u Srbiji oko 100 osoba živi sa postavljenom dijagnozom HAE, dok se pretpostavlja da još najmanje upola toliko pacijenata i dalje nema postavljenu dijagnozu.

Veliku ulogu u podizanju svesti o ovoj bolesti ima Udruženje HAE Srbija, koje od osnivanja 2016. godine aktivno radi na edukaciji javnosti, podršci pacijentima i saradnji sa lekarima i zdravstvenim institucijama. NJihov rad doprineo je većem broju dijagnostikovanih slučajeva i boljoj informisanosti o ovoj retkoj bolesti.

Kurir.rs/Rina

