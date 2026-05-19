Na 1.200 m nadmorske visine Tare nalazi se zaravan nazvana Sekulić. Okružena četinarima, livade prošarane poljskim cvećem, osveževajućim vetrom i pogledom sa visine na Zaovinsko jezero, odaje utisak da ste na nekom bajkovitom mestu.

Kada se izađe na zaravan stoji Tankosin grob, posvećen, kako meštani kažu, lokalnoj seljanki, koja je ovaj svet napustila pre više od 130 godina. A zatim se pojavljuju prve vikendice, uglavnom namenjene za izdavanje turistima, koji žele mir i potpuni odmor.

Sekulić je naseljeno mesto. Tu je i kafana-restoran, u kojoj se gosti mogu lepo osvežiti. Na nekih par stotina metara od kafane nalazi se Crkva Svetog cara Lazara. Ta crkva teritorijalno pripada Eparhiji žičkoj Srpske pravoslavne crkve. Izgradio ju je srpski političar i sportista Borislav Pelević sa više donatora 2012. godine.

Crkva Svetog cara Lazara u Sekulićima na Tari, zadužbina Borislava Pelevića

- Crkva je napravljena od drveta kao glavnog i jedinog građevinskog materijala na betonskom temelju. U porti crkve se nalazi manje groblje gde je sahranjen Borislav Pelević, meštani, ali i malo ko zna da je tu sahranjen i Božidar Timotijević, rođeni Beograđanin, pesnik i pisac, a čiji su se bukvar i čitanke godinama koristili u školama – kaže jedan od meštana.

Pored vrata crkve, koja su uvek otključana iako nema nikog, stoji ploča na kojoj piše:”U ime Oca i Sina i Svetoga duha u slavu veliko mučenika kneza Lazara, podiže ovaj hram dr Borislav Pelević sa porodicom, uz pomoć svojih prijatelja i komšija, a naročito velikih priložnika Miodrag Jelisavčić i Božo Jelisavčić, u selu Zaovine, zaseok Sekulić, leta gospodnjeg 2012.”

Pravo od ulaza se nalazi ikonostas. Levo na zidu je pet uramljenih 70 imena onih koji su pomogli u gradnji crkve svojim radom, materijalom ili novcem, a među njima je i Nacionalni park “Tara”. Odmah pored je sto sa svećama.

– Crkva je stalno otključana. Ko želi može da uđe, da prilog i stavi na krst, a ko želi može sam da uzme sveće i da ostavi novac za njih. Ispred svakih sveća stoji koliko košta. Ispred je mesto gde se pale sveće – kaže jedan stariji meštanin i dodaje da je svakome na savesti ko ulazi i izlazi iz crkve.

Put od crkve vodi ka Mokroj Gori, a ima i levo skretanje, kako meštani kažu zaTaru, odnosno za Dobro i Ljuto polje. Šetnja ovim predelom u ovo doba godine je nešto što osvežava i krepi telo, čisti misli i obnavlja dušu.