Velika spasovdanska litija, povodom slave Grada Loznice, biće održana na praznik Vaznesenja Gospodnjeg, u četvrtak, 21. maja, najavila je Eparhija šabačka.

Predvodiće je episkop šabački Jerotej, a litija će ići od hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do stare crkve Pokrova Presvete Bogrodice u centru grada i krenuće u 19 časova.

Litija će proći centrom grada pored velikog krsta, u centru Loznice, na Trgu Vuka Karadžića, koji je 2022. osveštan i postavljen na Spasovdan. Svoju slavu Loznica obeležava od 17. maja 1873. godine, kada je osveštana stara loznička Pokrovska crkva i tako je bilo sve do Drugog svetskog rata.

Nakon oslobođenja slava je obeležavana samo u sklopu crkve, a litija na Spasovdan ponovo kreće tek tokom devedesetih godina prošlog veka, u početku do centra grada, a kada je počela gradnja hrama na Lagatoru, od stare do nove crkve. Onda je ponovo usledila pauza da bi poslednjih godina ponovo litija na Spasovdan prolazila centrom Loznice.

Iz gradske uprave su pozvali građane da učestvuju u velikoj Spasovdanskoj litiji jer je Spasovdan "više od praznika".. To je, kako se navodi, dan kada Loznica sabira svoje ljude, čuva veru, tradiciju i uspomenu na pretke koji su ovu slavu ostavili gradu u amanet.

- Zato je Spasovdanska litija jedan od najvažnijih duhovnih događaja za Loznicu i prilika da grad zajedno pokaže poštovanje prema svojoj istoriji, crkvi i zajednici. U vremenu kada se sve brže živi, ovakvi događaji podsećaju koliko je važno da budemo zajedno, okupljeni oko vrednosti koje traju generacijama, poručuju iz gradske uprave uoči gradske slave.