Aleksa Topalov, bio je među najuočljivijim učesnicima na Fijakerijadi u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma. Mladi fijakerista iz Bačke Palanke, Aleksa Topalov, privukao je pažnju publike na ovogodišnjoj Tradicionalnoj fijakerijadi, jednom od prepoznatljivih događaja Međunarodnog poljoprivrednog sajma, održanoj juče na Manježu.

U konkurenciji dece-vozača, upravo je mladi Palančanin bio među najuočljivijim učesnicima, zajedno sa Nikom Beleslin iz Kikinde i pokazao da tradicija fijakera i ljubav prema konjima imaju budućnost među mlađim generacijama.

Ovogodišnja fijakerijada okupila je 13 dvoprega raspoređenih u tri kategorije – mlada grla, zrela grla i deca fijakeristi. Posetioci su imali priliku da uživaju u defileu raskošnih fijakera i u umeću vozača iz različitih krajeva Vojvodine.

U revijalnom delu dvoprega mladih grla, prvo mesto osvojio je Zoran Volarev iz Bašaida, dok je među zrelim grlima najbolji bio Ivan Rakić iz Kikinde. Priznanje za najlepši par konja pripalo je Nataliji Josimović iz Novog Bečeja.

Najprecizniji u vožnji kroz čunjeve bio je Darvin Selimović iz Sremske Mitrovice, koji je osvojio prvo mesto u disciplini vožnje preciznosti.

Učesnici su uglavnom pristigli iz Bačke, Banata i Srema, regiona u kojima je fijaker nekada bio nezaobilazno prevozno sredstvo, a danas simbol tradicije i kulturnog nasleđa.

