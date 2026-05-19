Slušaj vest

Retka i zaštićena biljna vrsta Androsace maxima L. – velika mužica nađena je u blizini Zaječara, na području Malke Golaje na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada, saopštilo je udruženje Eko Istok.

Tu vrstu su, tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara, koje sprovodi Eko Istok, u aprilu pronašli biolozi Miloš Popović i Branko Jotić.

Postoji mogućnost da se upravo na tom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji.

„Androsace maxima je izuzetno retka i značajna vrsta, koja je zbog malog broja potvrđenih nalazišta uvrštena u buduće izdanje Crvene knjige flore Srbije, koja je trenutno u izradi. Zbog toga je njeno očuvanje od posebnog značaja”, rekao je Jotić.

1/3 Vidi galeriju U blizini Gamzigrada pronađena retka vrsta biljke - velika mužica Foto: Beta/Udruženje građana Eko Istok

To je jednogodišnja zeljasta biljka iz familije jagorčevina (Primulaceae), koja je zaštićena u Srbiji i za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala. Još u vreme Josifa Pančića beleženo je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda i Novog Sada, međutim, novijim terenskim istraživanjima nije nađena na tim lokalitetima.

Kako je saopšteno, posebnu važnost ovom otkriću daje činjenica da se lokalitet Malke Golaje nalazi na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja. Po dokumentima o izradi strateške procene uticaja i prostornog plana posebne namene, planirani obuhvat uključuje delove teritorije Zaječara i Bora, uključujući Nikoličevo, deo Zvezdana i Metovnicu.

Iz Eko Istoka su istakli da upravo ovakvi nalazi pokazuju zbog čega su pre donošenja odluka o velikim infrastrukturnim i rudarskim projektima važna terenska istraživanja i sistematsko mapiranje biodiverziteta.

„Područje istočne Srbije prepoznato je kao prostor izuzetne biološke vrednosti, ali veliki broj lokaliteta i dalje nije dovoljno istražen. Bez pouzdanih podataka o vrstama i njihovim staništima nije moguće govoriti o odgovornom planiranju prostora i adekvatnoj zaštiti prirode“, piše u saopštenju tog udruženja.