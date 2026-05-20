Planinare i sve ljubitelje pešačenja i prirode, u subotu 23.maja, očekuje prava poslastica, planinarska akcija "Mali Rtanjski vrhovi" u prelepom okruženju Rtnja, Šarbanovca i Nikolinca.

U organizaciji Planinarskog društva "Oštra Čuka", udruženja građana "Velika Porica Rtanj" iz Šarbanovca i mesne zajednice Šarbanovac, već šesti put ova akcija okuplja planinare iz cele Srbije u obilasku prirodnih lepota skrivenih u podnožju Rtnja.

- Planinari će imati priliku da vide nekoliko vrhova, Mućea, Babe, izvor Jelovac, proćićemo i Zvečane propasti, jednu od najdubljih jama na Rtnju, Golemu Poricu, krašku jamu sa prelepim hodnicima, vidikovac Stenje, zaravan Javor…Jedna je od najlakših staza, dužine je 16 km, ali je oprema obavezna, voda, pribor za ručak i kabanice… - kaže Mladen Antić, predsednik Planinarskog društva "Oštra Čuka".

Staza se nalazi na jugoistočnom obodu planine Rtanj i jedna je od najobeleženijih staza u Srbiji. Odlikuje je raznolikost terena, jame, pećine, šume, kamenjari, vidikovci. Nastala je obnavljanjem starih šumskih puteva i zalazi u Specijalni rezervat prirode Rtanj, drugi stepen zaštite.

"Jorgovani su u cvetu, krenule su i žute perunike, tako da ima i dosta cveća na stazi, vrlo je atraktivna i lepa. Samo da nas posluži vreme" dodaje Antić.

Sa vrha Mućea pogled se širi prema Sokobanjskoj kotlini i vrhu Šiljak, sa prvog vrha Baba otvara se pogled ka Gredi, Devici i Ozrenu. Do drugog vrha Baba nastavlja se dalje ka severu i dobija jedan od najlepših pogleda na planinu Rtanj. Vidikovac Stenje predstavlja jedan od najlepših vidikovaca na stazi sa koga se otvara pogled ka Crnorečkoj kotlini, Tupižnici i Staroj planini, a ispod Stenja postoji i jedna mala okapina, Lisičja jama.

- U povratku, od mesta Javor nastavlja se nizbrdo do "Najdine pojate" gde sve planinare očekuje besplatan ručak i gde će se izvršiti podela zahvalnica. Ručak, kao i uvek organizuju naši prijatelji iz udruženja građana "Velika Porica Rtanj" iz Šarbanovca i mesne zajednice Šarbanovac - objašnjava Mladen Antić, predsednik Planinarskog društva "Oštra Čuka".

Start staze je u mestu Cerovi, na regionalnom putu Sokobanja – Boljevac 13 kilometara od Sokobanje. Okupljanje planinara je od 9 časova dok je polazak na stazu planiran u 10 časova. U mestu Cerovi se očekuje i povratak oko 17 časova.