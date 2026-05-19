Danas oko 18 časova u Apatinu se zapalio se brod "Liberti", nasukan na početku rukavca, kod bivšeg preduzeća "Napredak".

U pitanju je brod tadašnjeg vlasnika Vita Jedličke, predsednika mikronacije Liberland, koji je bio potopljen juna prošle godine, a koji je u međuvremenu kupio jedan Apatinac u nameri da ga uredi i privede nameni.

Vatra buknula u rukavcu u Apatinu Foto: Kurir/J.M.

Do požara je došlo prilikom pokušaja vlasnika i njegovih prijatelja da pumpama izvade vodu iz broda, a koje su se, dok su radili, zapalile i uzrokovale požar.

Požar