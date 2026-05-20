Dok je mnogima teško pešice da pređu više od sto metara njemu nije da časkom skokne od Loznice do Tršića, Tronoše, ili Nedeljica i u cugu istrči po dvadesetak, ili više, kilometara. Loznički ultramaratonac i humanista Aleksandar Kikanović ne može da miruje pa je juče odlučio da u čast svojih 42 godine istrči baš toliko kilometara.

- Loznica će na Lagatoru uskoro imati moderan atletski stadion. Nisam ranije isprobao urađenu atletsku stazu pa sam rešio da vidim da li mi odgovara, i istrčim na njoj jedan maraton od 42 kilometra. Za to mi je trebalo nešto više od četirisata. Malo jeste monotono, mnogo je bolje kada se trči po putevima, menja se predeo, sreću ljudi, ali nije bilo loše. Slikao sam sat kada sam prešao malo više od 40 kilometara, za tu kilometražu trebala su mi četiri sata i 14 minuta, a onda mi je ''pukla'' baterija pa nisam uspeo da zabeležim završni 42. kilometar. Staza je odlična, jedva čekam da sve bude završeno pa da, pre svega deca, imaju gde da se bave atletikom, ne samo trčanjem, već i ostalim disciplinama, a na novom stadionu biće odlični uslovi za sve to – kaže Kikanović dan posle ''testiranja'' nove atletske staze.

Inače, krajem septembra prošle godine završeni su radovi na drugoj fazi izgradnje atletskog stadiona na lozničkom Lagatoru.

Obuhvatala je izgradnju atletske staze i borilišta za druge atletske discipline, bila je vredna 102,1 miliona dinara bez PDV-a, a kompletno je finansirao Grad Loznica. Predstoji treća, završna faza, izgradnja svlačionica i drugih prostorija potrebnih da bi se na ovakvom objektu odvijala atletska takmičenja. Atletski stadion sadržaće, kako je ranije saopšteno iz gradske uprave, atletsku stazu od 400 metara sa osam kružnih traka, zaletišta od osam traka dužine 120 metara, borilišta (skok u dalj i troskok, skok sa motkom, skok u vis, bacanje koplja, bacanje kugli i bacanje diska i kladiva) i pomoćnu traku za zagrevanje od 150 metara. Loznica je u junu 2020. projekat stadiona besplatno dobila od Atletskog saveza Srbije, a tada je saopšteno da će biti urađen po svim standardima za organizaciju domaćih i međunarodnih takmičenja, tako da će na Lagatoru moći da se održavaju međunarodni atletski mitinzi.

Kikanović je obavio ''testiranje'' i zadovoljan je, pa nema sumnje da je staza prava, a kada to kaže čovek koji je u poslednjih nekoliko godina u humanitarnim maratonima pretrčao više od 7.000 kilometara valja u to verovati.