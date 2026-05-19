Noć nije vreme za divljanje, pogotovo ne u Spomen-parku Šumarice.

Snimak koji kruži društvenim mrežama, na kome se vozilo velikom brzinom kreće kroz jedno od najvažnijih mesta sećanja u Kragujevcu, izazvao je opravdanu reakciju građana, navodi se na Instagram profilu "ikragujevac".

Šumarice nisu staza za dokazivanje i bahatu vožnju, već mesto tišine, poštovanja i sećanja na nevino stradale. Bezbednost posetilaca, dece, rekreativaca i očuvanje dostojanstva ovog prostora moraju biti iznad svega.