Između petlji Vrbas i Sirig na auto-putu Subotica-Novi Sad, jutros je došlo do prevrtanja kamiona. Zbog te saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj u smeru ka Novom Sadu.

Policija preusmerava saobraćaj. Nije poznato da li je neko povređen. Očekuje se višesatna obustava saobraćaja.

Kako Kurir saznaje, do teške saobraćajne nezgode došlo je rano jutros, na auto-putu između Vrbasa i Srbobrana, kada se prevrnuo šleper koji je potpuno blokirao kolovoz u smeru ka Novom Sadu.

Prema fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, kamion je nakon prevrtanja probio zaštitnu ogradu i preprečio gotovo sve trake auto-puta, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici ozbiljno otežan.

U smeru ka Novom Sadu formiraju se velike kolone teretnih i putničkih vozila, dok je zbog oštećenja zaštitne bankine zatvorena i preticajna traka u smeru ka Subotici.

Na terenu su ekipe policije i nadležnih službi koje pokušavaju da uklone vozilo i normalizuju saobraćaj.

Vozačima koji putuju ovom deonicom savetuje se dodatno strpljenje i korišćenje alternativnih pravaca gde je to moguće.