Slušaj vest

Prave domaćice znaju da se od njih ne pravi samo sarma već i jedna od najukusnijih pita. Osim pita mogu biti i dodatak pilavu od pirinča, čorbicama od povrća, ali i đuveču od krompira.

Iznenenadićete se ukoliko nikad niste probali koliko je jelo sa njima, kao dodatkom ukusno. U pitanju su „štavinjak“ i listovi rena.

„Daju poseban šmek svakom jelu“, kaže Dobrica iz Vranja.

Napominje da listove rena i zelja štavinjak iz dvorišta ukoliko ih imate, a nisu prskani nikakvim hemikalijama i često su samonikli, treba koristiti u ishrani.

1/6 Vidi galeriju Listovi rena i zelja štavinjak Foto: Kurir/T.S., Kurir/T.S

„Pita od gotovih, ili „sukanih“ kora je mnogo ukusnija ukoliko kao nadev stavimo štavinjak, sir i jedno jaje. Sarmice uvijene u listove rena i zelja štavinjak su daleko ukusnije od sarmica koje pravite sa blitvom. Štavinjak sam počela da koristim zahvaljujući svekrvi koja je redovno od domaćih „sukanih“ kora pravila zeljanik sa listovima ove biljke. Listovi rena su idealni za uvijanje sarmica, a mogu se stavljati i u čorbe. Ukus je poseban, probajte. Moje komšinice su oduševljene, dolaze često da naberu u mom dvorištu i ren i zelje štavinjak “, kaže Dobrica.

Listove ovih biljaka koje pripadaju povrću, treba oprati iseći sitno ukoliko ih koristite za jelo od pirinča, ili krompira i prolećnu čorbicu.

Za sarmice listove držite u vrelu vodu da omekšaju kako ne bi pucali dok zavijate sarmu, savetuje Dobrica iz Vranja.