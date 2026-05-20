Tokom jutarnjih sati došlo je do teške saobraćajne nezgode na deonici auto-puta na deonici Subotica - Novi Sad između petlji Vrbas i Sirig. Došlo je do sudara usled čega je potom došlo do prevrtanja teretnjaka na kolovozu.

- Na ovoj deonici došlo je do kolapsa u saobraćaju, formirane su kilometraske kolone vozila. Ipak, sada je saobraćaj počeo polako da se pušta ali i dalje su ogromne gužve, kaže za RINU jedan od vozača.

Tokom trajanja uviđaja policija preusmerava saobraćaj. Za sada nije poznato da li ima povređenih lica.

Nakon više od sat vremena nadležne ekipe su uspele da uklone prevrnuti teretnjak sa kolovoza, kao i materijal koji se tokom prevrtanja rasuo po putu.

Uskoro se očekuje i potpuna normalizacija saobraćaja.