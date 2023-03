Nakon 26 događaja u 10 zemalja u 2022. godini, EXIT novu sezonu otvara u Beogradu i Herceg Novom

Nakon jedne od najuspešnijih godina u istoriji organizacije, uz 26 događaja u 10 zemalja, koje pored regiona uključuju i Ujedinjene Arapske Emirate, Holandiju i Tursku, i posetu od oko pola miliona ljudi, EXIT organizacija otvara novu festivalsku sezonu! Velika EXIT Dance Arena Belgrade Takeover žurka uz Hot Since 82, koja će biti održana ove subote u Glavnom hangaru u Luci Beograd, kao i Flower Power u Herceg Novom 1. aprila uz Claptona i Konstraktu događaji su kojim će započeti festivalska 2023. godina.

foto: EXIT Photo tim

Subotnje Exitovo „osvajanje“ Beograda koje predvodi jedan od najuspešnijih britanskih producenata i DJ-eva Hot Since 82 uz jaku domaću podršku, napraviće idealno zagrevanje za ovogodišnji EXIT festival i jedno od najjačih izdanja globalnog hrama elektronske muzike – mts Dance Arene, gde će pored Hot Since 82 nastupiti i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Keinemusik, Michael Bibi i CamelPhat.

foto: EXIT Promo

Novo Exitovo poglavlje nastavlja se u subotu 1. aprila u Herceg Novom, na Flower Power događaju koji donosi proslavu ljubavi, zajedništva i mira, a hedlajneri ovog muzičkog spektakla su jedan od najpopularnijih umetnika svetske house scene – Claptone i najtraženije muzičko ime našeg regiona – Konstrakta sa svojim bendom Zemlja Gruva.

Sledi i peto jubilarno izdanje Sea Stara, zakazano za 19. i 20. maj u laguni Stella Maris u Umagu, koje predvode The Prodigy, Indira Paganotto, Robin Schulz i Mahmut Orhan. EXIT festival – centralni događaj ove sezone zakazan za period od 6. do 9. jula, kada na Petrovaradinsku tvrđavu stižu i The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Chase & Status, SOFI TUKKER, LF System, Michael Bibi, Ben Böhmer i brojni drugi izvođači.

foto: EXIT Photo tim

Deveto izdanje Sea Dance-a biće održano u novom terminu, od 18. do 20. avgusta, na plaži Buljarica kod Budve, uz ARTBAT i Indiru Paganotto, dok je drugo izdanje Get EXITed događaja u Strumici zakazano je za 7. septembar, a najmlađi u porodici Exitovih festivala Ada Divine Awakening okupiće po treći put svoje jedinstveno pleme, na Adi Bojani u Crnoj Gori od 15. do 20 septembra. Objavljeni događaji čine deo celokupnog programa koje organizacija priprema za 2023. godinu i za koju se očekuje da će nadmašiti prošlu sezonu.

Sa osam festivala, ekskluzivnim VR projektom na svetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai, partnerstvom sa jednom od najvećih metaverse konferencija u Evropi, 18 različitih muzičkih događaja i rasprodatim NFT kolekcijama sa svetski poznatim superzvezdama, EXIT je postao jedna od najvećih nezavisnih festivalskih organizacija na svetu.

foto: EXIT Promo

Exitove događaje koji su prošle godine organizovani u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Holandiji, Turskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Sloveniji posetilo je oko pola miliona ljudi, što je najveća brojka u istoriji organizacije. Lista nagrada koje su do sada osvojene povećala se za dva internacionalna i regionalna priznanja, a kraj godine doneo je i uži izbori za tri Evropske festivalske nagrade, koje su Exitovi festivali već osvojili četiri puta.

foto: EXIT Promo

EXIT, Sea Dance, Sea Star, Ada Divine Awakening, dva izdanja No Sleep festivala, WOMBA i Get Exited događaji obeležili su povratak muzičke i manifestacione industrije na Balkanu, uz hedlajnere kao što su Calvin Harris, Nick Cave i The Bad Seeds, Iggi Azalea, Amelie Lens, ARTBAT, Boris Brejcha, Maceo Plex, Nina Kraviz, Honey Dijon, Monolink, Satori i Sepultura.

Prethodnu godinu beležio je i ulazak u Metaverse i lansiranje jedne od prvih NFT kolekcija u festivalskom svetu, kao i NFT ulaznica za festival. Osim što je bio kreativan i inovativan, ovaj poduhvat je bio i veoma uspešan, budući da su sve kolekcije rasprodate, a EXIT je zajedno sa NFT-Tix-om osvojio nagradu za najbolju inovaciju na Britanskim festivalskim nagradama. Pored toga, EXIT je predstavio najjače festivalsko VR iskustvo na svetu, premijerno na svetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai, a kasnije i u EXITVERSE zoni na Sea Dance festivalu.

