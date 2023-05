ŠANSA ZA MLADE IZVOĐAČE: OBEZBEĐENO 40 NASTUPA NA VIŠE OD 20 MUZIČKIH FESTIVALA U ČAK 6 DRŽAVA REGIONA

Platforma Srbija stvara muziku / Serbia creates music poziva sve mlade muzičare, autorske bendove i izvođače iz Srbije da se prijave na nacionalni konkurs SERBIA CREATES: The Spotlight i osiguraju svoj nastup na nekom od najpoznatijih domaćih i regionalnih muzičkih festivala u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Sloveniji.

Bendovi, disk džokeji i svi muzičari iz pravaca definisanih konkursom (pop, rok, džez, hip hop i popularna urbana muzika, elektronska muzika), već od danas mogu da se prijave putem aplikacije na sajtu serbiacreates.rs ( LINK ) . Konkurs će trajati do 4. juna do ponoći, kada je poslednji dan za popunjavanje prijave, a pravo učešća imaju samo mladi muzičari koji su državljani Republike Srbije. Detaljni uslovi za aplikaciju, pojedinačno za svaki muzički pravac, mogu se pronaći na LINKU.

Eminentni žiri, od čak 19 članova, čine priznati akteri muzičke i festivalske industrije, među kojima su Dragan Ambrozić, Konstrakta, MC Sajsi, Milena Milutinović (Repetitor), Vladan Rajović (KKN), DJ Space Motion, Vojislav Pantić, Dejan Ilić (Eyot), DJ Dejan Milićević, Relja Milanković (Bassivity), Nikola Jovanović (Universal & Virgin Music), Timbe (Bad Copy), DJ Lag, Zdravko Vulin (EXIT), Milovan Bošković (Zemlja Gruva), Marko Radojković (Kišobran & Hali Gali), Milica Ševarlić (DOB), ali i predstavnici medija: Radio Beograd 1, jazzin.rs, onlyclubbing.com i balkanrock.com. Oni će, svako u svom segmentu predstaviti finalnu selekciju od maksimum 5 kandidata za svaki žanr, najkasnije do 15. juna, a pravo odabira muzičara koji će nastupiti na festivalima zadržavaju programske selekcije festivala. Realizacija konkursa predviđena je do kraja 2023. godine.

Jedinstvenost ovog projekta leži u činjenici da platforma Srbija stvara muziku / Serbia creates music, kao deo nacionalne platforme Srbija stvara, konkurs realizuje u saradnji sa akterima celokupne muzičke scene - brojnim afirmisanim muzičarima, kritičarima, kulturnim centrima, medijima, izdavačkim kućama, menadzerima i ključnim igračima festivalske industrije, koji prepoznaju važnost podrške i ulaganja u mlade talente.

“Srbija je svetski prepoznata kao epicentar kvalitetne muzičke ponude, autentičnih pevača, energičnih bendova, svetski poznatih didžejeva, i najboljeg evropskog festivala. Međutim, imamo i veliki broj mladih umetnika koji se teško probijaju i dolaze do svog „spotlighta“ i upravo njima želimo da damo vetar u leđa. Danas je više nego ikada važno da podržimo mlade talente, da kreiramo kvalitetan sistem vrednosti i prave uzore za mlade generacije. Upravo zato, koristeći dobre odnose sa organizatorima festivala, promoterima, izdavačkim kućama, medijima, producentima - Serbia creates music otvara dodatni i novi prostor za mlade talente iz sveta muzike, i daje im priliku da uče od najboljih. Uključivanjem svih činioca muzičke industrije i regrutacijom mladih talenata u jednu ovakvu akciju, dajemo ogromnu podršku mladima ali i ukupnoj domaćoj sceni i muzičkom stvaralaštvu. To je zapravo i naša misija“, kaže Zorica Tepić ispred platforme Srbija stvara muziku / Serbia creates music.

Tepić ističe da je dugoročni cilj konkursa istovremeno i pronalazak novih mladih imena domaće muzičke scene koji će se u saradnji sa platformom i svim pomenutim akterima, u narednim godinama predstaviti i na međunarodnom tržištu.

Festivali i organizacije koji su obezbedili dodatne „slotove“ za nastupe mladih izvođača i priliku da se predstave regionalnoj i internacionalnoj publici za 2023. godinu su: višestruko nagrađivani festival EXIT festival sa svojim festivalima Sea Dance (CG), NoSleep (RS); Arsenal Fest (RS), Lovefest (RS), Belgrade Beer Fest (RS), Belgrade Music Week (RS), Belgrade Jazz Festival (RS), ARLEMM (RS), MMF (RS), Jazz In The Garden (RS), SKC NS Fabrika (RS), SKC Kragujevac (RS), OK Fest (BIH, Jazz Festival Trebinje (BIH), PIN konferencija (MK), Taksirat (MK), D Festival (MK), Forestland Festival (HR), We Love Sound (HR), Jazzinity Festival (SLO), Lent Festival (SLO), Jazz Festival Novi Sad (RS).

Za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa konkursom, posetite stranicu za više informacija ili nam se obratite putem mejla music@serbiacreates.rs.

Nacionalna platforma „Srbija stvara/ Serbia creates“ je krovno, međuresorno telo Vlade Republike Srbije zaduženo za međunarodnu promociju Srbije kroz izvozni potencijal iz oblasti kreativnih industrija, inovacija i ekonomije zasnovane na znanju. Srbija stvara deluje kao nacionalni brend moderne Srbije koji afirmiše savremene vrednosti – kreativnost, inovativnost, znanje i talenat.

