Alessov švedski recept za planetarni uspeh

Alesso je sledbenik švedske škole uspeha u popularnoj muzici, a uz veliku podršku najmoćnijih američkih menadžera primer je jedne od najuspešnijih karijera u elektronskoj muzici poslednje decenije.

Još od grupe ABBA, priča se da niko ne ume da pravi pop kao Šveđani. Poslednjih decenija i godina, viđenje pop muzike se menjalo, ali skandinavci ostaju u tome nenadmašivi. Alesso je producent i DJ, uspešan kao solo izvođač, ali i kao čovek iza hitova nekih od najvećih svetskih zvezda sa samih vrhova top lista.

Svoj uspeh duguje talentu i vrednom radu, ali će uvek rado pomenuti čoveka koji mu je prvi dao veliku šansu. To je Sebastian Ingrosso, tada član velike trojke Swedish House Mafia, koji mu je bio mentor i pokazao mu tajne didžejinga, kao i razne studijske cake. Još 2011. godine producirali su pesmu „Calling“ i popeli se na Beatport liste, a ubrzo joj je dodat vokal megatalentovanog Ryana Teddera iz grupe OneRepublic. Nedugo potom stiže i remiks pesme „Pressure“ američke kantautorke Nadie Ali, koji postaje jedna od najvažnijih traka popularne elektronske muzike te godine.

Nastupa od Evrope do Amerike i skače sa lajnapa Coachelle i Tomorrowlanda na Ultru u Majamiju, a nova saradnja sa OneRepublic na pesmi „If I Lose Myself“ mu donosi Grammy nominaciju, što osigurava dalje prisustvo u američkom etru. Ovaj uspeh donosi mu i ugovor sa kućom Def Jam čiji je vlasnik Jay Z, za koju je bio tek drugi potpisani DJ, nakon Afrojacka. o

Godina 2015. je prekretnica u mnogo čemu, zabeležena i njegovim do tada najvišim plasmanom na svetskom ranku didžejeva u selekciji kutlnog DJ Mag-a. Tada je objavljen i globalni hit „Under Control“, na kojem je radio sa Calvinom Harrisom i bendom Hurts. Ubrzo stiže album „Forever“, a noseća pesma u tom periodu bila je „Heroes“ sa Tove Lo, po kojoj je nazvana i njegova tadašnja turneja.

Logičan sled događaja bilo je osvajanje Azije – najpre pesmom „I Wanna Know“ sa Jolin Tsai, a onda i „Years“ sa Chenom iz K-pop benda Exo. Za Brazil je to bila saradnja sa Anittom („Is That For Me“), za Kolumbiju J Balvin („Mi Gente“), a prostor je našao i u gejmingu – Alesso i Twitch strimer Ninja napravili su traku „Tilted Towers“ inspirisanu mapom u igri Fortnite.

Ako ste uključili radio poslednjih deset godina, znaćete makar polovinu njegovog seta. „When I'm Gonne“ sa Katy Perry je možda išla u klubu kad ste se smuvali sa sadašnjim partnerom, „Midnight“ sa Liamom Paynom se slušala na zadnjem sedištu taksija u povratku kući, a „This Summer“ sa Maroon 5 vraća sećanja na prethodno letovanje.

Njegova produkcija uvek je orijentisana ka rejvu, ali melodična i prepuna vokala koji ujedno prizemljuju i pozivaju na ekstazu. Njegov šou precizno je kreiran da se poigra sa svačijim emocijama, i nakon što vas umori od skakanja, moguće je da će zaustaviti muziku, dati vam da predahnete, a onda uzeti mikrofon, zatražiti svetla mobilnih telefona i ponuditi „REMEDY“.

Ostaje nam da vidimo koje iznenađenje priprema za Gorki List Glavnu binu EXIT festivala u subotu, 8. jula, uz nastup koji obećava oboranje rekorda posećenosti na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Promo