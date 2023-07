Grupa, bend, art kolektiv ili porodica, u svakom slučaju – Wu-Tang Clan je večan

Poznati o Wu-Tang Clanu: "Njihov dolazak je praznik za fanove hip-hopa!"

Rza, Gza, Ol’ Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killa, Inspectah Deck, U Gud, Masta Killa, a kasnije i Cappadonna – koliko god jedan, dvojica ili trojica prednjačili, vozili, uzimali korimilo ili postajali popularniji kroz istoriju, prava vrednost ove ekipe je upravo zajedništvo, koje je ucrtalo njujorški Staten Ajland na globalnoj mapi i donelo nešto potpuno novo u hip-hop svetu, ali i muzici uopšte. Rušenjem starog sveta dizali su neki novi, potpuno njihov.

Ideja je bila da najpre snime veliki zajednički album, a onda deluju kontinuiranim samostalnim izdanjima, saradnjama, ali i ponovnim okupljanjima kada se za to ukaže prilika. U novembru 1993. godine, svet je ugledao „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“. Nakon „Protect Ya Neck“, usledile su kultne „C.R.E.A.M.“ i „Can It Be All So Simple“. Ove pesme su danas klasici, a „Cash rules everyting around me“ je, kako tada, tako i trideset godina kasnije, svima dobro poznata i razumljiva poruka.

RZA, jedan od osnivača grupe uz svoje rođake GZA i Ol' Dirty Bastard, vizionar je celog Klana čije stvaralaštvo proizilazi iz njegovih muzičkih veština. Pod njegovim palicom, kako grupe, tako i solo projekata koje je producirao, stvorio se jedan maglovit, nadrealni i preteći zvučni pejzaž sačinjen od jakih ritmova, klavirskih rifova i minimalnih semplova. MC-evi su preko njih bacali snažne rime, konstantno donoseći old school teme nabijene opakim nasiljem, ali i slikama borilačkih veština i omiljenim, potpuno iskrivljenim humorom. Takav zvuk je bio i ostao jedan od najprepoznatljivijih u hip-hopu.

Prvi koji je „izleteo iz jata“ i postao uspešan bio je Method man. Ako je RZA bio mozak operacije, luda glava cele priče bio je čuveni Ol’ Dirty Bastard – „Shimmy Shimmy Ya“ postala je mantra cele ekipe, a njegov album „Return 36 Chambers: The Dirty Version“, zajedno sa singlom „Brooklyn Zoo“, postao je i ostao kultan. Raekwon i Ghostface Killah su oduvek bili dvojac koji je oduševljavao kritike i hip-hop javnost, a svakim novim samostalnim albumom (pogotovo potonji) dobijali su sve bolje i više ocene, dok je „Liquid Swords“, čiji je autor GZA, album koji mora da poseduje svaka rep glava.

Ipak, Klan je uvek bio najjači kad se ponovo okupi, bilo da je u pitanju kultni dupli album „Wu-Tang Forever“, koji je osvojio vrhove top lista širom sveta, uključujući i Billboard 200 i Top R&B/Hip-Hop Albums, „Iron Flag“ ili „The W“, a svojim setlistama su dopisali su još klasika, kao što su „Triumph“, prvi rep spot od milion dolara, „It’s Yourz“, „Gravel Pit“ i brojni drugi.

Još par koraka dalje otišli su 2015, kada su rešili da snime album u samo jednom primerku, kao neku vrstu konceptualne umetnosti, da ga stave na aukciju i obavežu kupca da do 2103. godine ne može da ga pusti u javnost, osim na eventualnim „listening party“ okupljanima. Album je kupio Martin Škreli, jedan poprilično neomiljeni milioner, koji je zbog pronevera u farmacetuskoj industriji završio u zatvoru, a jedinstveni album zaplenio je FBI. To je za sad njihovo poslednje zvanično LP izdanje – koje niko nije čuo.

Wu-Tang Clan je već dolazio na EXIT – te 2007. bili su hedlajneri poslednjeg dana. U istoj razmeri snaga dolaze 16 godina kasnije, u nedelju, 9. jula na Gorki List Glavnu binu. Neki smo bili i tad, pa smo sad stariji, neki su možda tek tad bili rođeni ili bili jako, jako mali, ali svi zajedno možemo u toj jednoj noći da ne razmišljamo o trivijalnim stvarima poput godina i da zajedno uzvikujemo „Protect Ya Neck“ i „Shimmy Shimmy Ya“. Jer šta god se desi, jedno je sigurno – Wu-Tang je večan.

Miloš Dašić