EXIT objavio dokumentarac: PACHAMAMA - BAJKA O SVESNOJ MUZICI

Pachamama zauzima značajno mesto u srcima i umovima miliona. Ovo drevno božanstvo, Majka Zemlja, predstavlja harmoničan odnos između ljudi i prirode. Pachamama je moć koja izaziva negujući duh ka našoj planeti, podsećajući sve na odgovornost da zaštite i sačuvaju životnu sredinu koju zovemo dom. Pachamama bina powered by Rosa već 6 godina je tačka okupljanja i utočište za ljude iz celog sveta koji muziku doživljavaju kao mnogo više od zabave, koji posredstvom tonova dolaze u dodir sa sobom i žele da odaju počast Majci Zemlji. Ovaj dokumentarni film donosi duh bajkovite Pachamame, koja usred najšarenije tapiserije EXIT festivala priča priče o svesnosti, zajedništvu, slobodi i ljubavi.

foto: EXIT photo team

Pachamama - the tale of conscious music

Proslave posvećene Pachamami okupljaju ljude iz različitih sredina kako bi odali počast i cenili obilne darove prirode. Kroz različite rituale pojedinci izražavaju svoju zahvalnost za bogate resurse Zemlje, istovremeno se obavezujući da će zaštititi njenu delikatnu ravnotežu. Pachamamina univerzalna poruka o međusobnoj povezanosti odjekuje ljudima širom sveta, inspirišući kolektivnu posvećenost zaštiti naše životne sredine i stvaranju održive budućnosti za generacije koje dolaze. Priznavanjem Pachamaminog prisustva podsećamo se na međusobnu povezanost svih živih bića i važnost življenja u skladu sa prirodnim svetom.

Upravo je Exitova Pachamama bina powered by Rosa epicentar muzike nove svesnosti, tačka okupljanja onih koji razumeju svoju ulogu u svetu i ne plaše se da istraže svoje najdublje ja. Tokom 6 godina ova bina okupila je muzičare, plesače, facilitatore i posetioce iz celog sveta koji su sa najlepše tačke na Tvrđavi uživali u slobodi i jednostavnosti življenja. U dokumentarnom filmu „Pachamama - the tale of conscious music”, govorili su predstavnica Mohanđi fondacije Devi Mohan, multi instrumentalista i predstavnik world music žanra Praful, predstavnica medicinske muzike Laor, operski pevač Zoran Todorović, i mnogi drugi. Svi oni su ispričali zbog čega je baš ovo mesto važno za njih, šta je to što im muzika donosi, i zbog čega je sve ona toliko moćna.

„Muzika za mene nije samo zabava, muzika je nešto što me povezuje sa mojim višim ja ili sa mojim unutrašnjim jezgrom, sa tim tihim mestom koje je netaknuto dešavanjima u svetu“, objasnio je Praful. Muzika poseduje duboku sposobnost da uspostavi duboku vezu između pojedinaca i njihovog unutrašnjeg ja. Dok se melodije i ritmovi prepliću, oni bude emocije i pobuđuju sećanja, nudeći put ka samootkrivanju.

Kroz univerzalni jezik muzike, može se krenuti na putovanje samoistraživanja, gde slojevi svakodnevnog života nestaju. „Kada slušamo određenu vrstu muzike, ili pevamo zajedno, setimo se nečega što smo zaboravili ili što već znamo od pre mnogo vekova ili miliona godina. Muzika budi sećanje na nešto što je duboko u našoj ljudskosti”, rekla je neverovatna Laor koja je svojom pesmom „Hymn To The Soul” dotakla srca stotina hiljada ljudi širom sveta.

Naš najpoznatiji bariton Zoran Todorović kaže da je muzika ta koja stvara ritual: „Za mene je conscious muzika jako bitna zbog toga što ona dovodi ritual, a da bi se svesnost probudila mora da postoji ritual”. Upravo su festivali susret muzike i plesa, oni su jedinstvena tačka u kom su ritam i pokret nerazdvojivi entiteti. Ples je sopstveni jezik, koji prevazilazi reči i izražava najdublje emocije kroz fizički pokret. „Mislim da su festivali Meka i Medina, gde se budi svesnost prvo kroz ritual igre. Znači igra nas povezuje, kad god počinjemo da pomeramo telo ulazimo u naš odnos sa samim sobom kroz igru”, dodao je Zoran.

„Svesno plesanje nam je dokaz da nam ne treba nikakva supstanca is spoljašnjeg sveta da bi nas dovela u to stanje, jer sama svest po sebi je ta punina koja se širi iznutra kao fontana”, objasnila je Devi Mohan koja godinama unazad uspešno vodi radionice svesnog plesanja. „Ta vrsta vibracije odgovara ljudima koji žele da rade na sebi, koji ne žele da budu ovisni od bilo kakvih supstanci da bi dostigli to stanje, jer to stanje je onda tvoje, nije ovisno o supstancama”, naglasila je ona.

Bilo da se radi o baladi koja uzburkava dušu, optimističnom ritmu koji rasplamsava naš duh, ili uznemirujućoj melodiji koja izaziva introspekciju, muzika ima neverovatnu sposobnost da dotakne dubine naših emocija i donese dubok osećaj razumevanja i povezanosti. Ples donosi neodoljivi osećaj slobode, gde društvena očekivanja i ograničenja nestaju. Svaki korak i svaki pokret omogućavaju da komuniciramo sa svojom dušom na način koji reči ne mogu da obuhvate.

foto: EXIT photo team

Pachamama bina powered by Rosa je ultimativni dom slobode i mira, festival unutar festivala koji donosi sasvim novi ukus muzike koja ne zna za žanrovske odrednice ili granice. Ona je razigrana, nezavisna i neukrotiva i kao takva pruža priliku svakom pojedincu da se oseti isto. Ova bina je ritmički raj koji posetiocima iz godine u godinu donosi najzvučnija imena world music žanra i niz neverovatnih performansa, koji će na EXIT doneti esenciju prvog festivala svesnosti na našim prostorima Ada Divine Awakening.

Na Pachamama bini powered by Rosa nastupiće Vylana Marcus, Laura Escude, DJ Tebra, It’s a Global Thing, Black City Boys, Deep Steady, The Durians, Natasha Devi, Sarasvasti Druna Bend, Hearts Liberated, DJ Đorđe Bastovanović, Dub Duba, Nektarije, Klo Klo, Julija Castellucci, Shi Cu, Lo Fi Falafel, DJ Kalje Vest, The Durians, DJ Killo Killo i Sounds of Zez.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, rep bogovi Wu-Tang Clan, Grammy rekorder Skrillex, kao i broj jedan svetske elektronske scene Eric Prydz, zatim Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy i mnogi drugi.

Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 14.000 dinara, dok se jednodnevne ulaznice za četvrtak mogu kupiti po ceni od 3390 dinara, za petak po ceni od 3690 dinara, za subotu cena ulaznice iznosi od 3.990 dinara, a za nedelju 2.990 dinara. Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

