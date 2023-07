Društveno-odgovorne aktivnosti na Exitu 2023: Mentalno zdravlje i ekologija ključne teme današnjice!

„Možemo da pomognemo u izgradnji lepšeg sveta koji će postojati za našu decu i decu naše dece, svet mira, ljubavi, plesa i radosti. Imamo priliku da taj svet zajedno izgradimo“, rekao je u svom obraćanju na otvaranju EXIT festivala motivacioni govornik i filantrop Aubrey Marcus. Imajući na umu ovaj cilj, EXIT je ove godine priredio tri ceremonije otvaranja, sa fokusom na slanje poruka mira i ljubavi, osmislio festivalske zone u kojima nije bilo korišćenja mobilnih telefona, podsticao recikliranje, Petrovaradinsku tvrđavu ukrasio porukama koje ističu značaj mentalnog zdravlja i povezanosti s ljudima. Ovo su samo neke od društveno-odgovornih aktivnosti ovogodišnjeg festivalskog izdanja, koje je moglo da vidi i da u njima učestvuje više od 200.000 posetilaca, kako bismo svet zajedno menjali na bolje.

Sam početak festivala 6. jula obeležen je u znaku mira i ljubavi, od kakao ceremonije i meditativnog muzičkog nastupa Sarasvati Druna benda, preko performansa mistične Vylane Marcus na mts Dance Areni u čast slavljenja ženske energije, dečijeg hora „Vokal kids“ i hora OŠ „Stevica Jovanović iz Pančeva, koji su na Gorki List Glavnoj bini izveli pesmu „Zemlja“ kultne grupe Ekatarina Velika, pa sve do slanja moćne poruke čovečanstvu iz svemira – Univerzum posmatra, sluša i nada se, a samo zajedno možemo kreirati bolji svet.

Kampanja „Life Is Live“ („Živi uživo“)

Neposredno pred početak ovogodišnjeg festivala, EXIT fondacija je započela višegodišnju kampanju usmerenu na podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju mladih. Prva faza ove kampanje, pod nazivom „Živi uživo“, fokusirana je na digitalnu zavisnost i skretanje pažnje na alarmantne razmere koje je ona dostigla. Jedna od aktivnosti u okviru ove kampanje bile su i dve Phone Free zone na Exitu, s ciljem podsticanja posetilaca da na određeno vreme prednost daju doživljaju iskustva uživo i potpunoj prisutnosti. Oni su u ovim zonama testirali svoju spremnost da se odvoje od telefona na neko vreme, predahnu, razgovaraju sa drugim posetiocima u zoni i inspirišu se da praksu izbalansirane i umerenije upotrebe telefona nastave i u svakodnevnom životu.

Green EXIT i ekološke aktivnosti

Kroz platformu Green EXIT, sprovedena je velika reciklažna kampanja u saradnji sa partnerima kompanijom Ball Packaging Srbija, kompanijom Heineken Srbija i Ekostar Pak. Ove godine, prema prvim informacijama, skupljeno je tri puta više ambalaže, a tu su PET plastične flašice, plastične čaše i limenke. Kompanija Ball Packaging i Recan fondacija, u saradnji sa projektom „Svaka limenka se računa“, pokrenule su akciju sakupljanja iskorišćene aluminijumskih ambalaža u cilju njihove reciklaže, ali i podsećanja posetilaca da je to ambalaža koja može da se reciklira neograničen broj puta, sa minimalnim gubicima. Na licu mesta bilo je 20 promotera sa 10 rančeva, u koje je bilo moguće odložiti iskorišćene limenke za piće. Promoteri su imali i digitalne skenere kojima su štampali vaučere u cilju nagrađivanja odgovornih posetilaca, što je doprinelo skupljanju tri puta veće količine limenki nego prošle godine.

U okviru Green EXIT powered by Ball zone, za publiku su organizovane mnogobrojne aktivacije, a bilo je moguće osvojiti i nagrade. Čuvena Pixelata bila je tu da na kreativan način podseti publiku na beskonačnu mogućnost recikliranja aluminijuma. Slova „I Love Music“ sa digitalnim brojačem, u koje je bilo moguće odložiti limenke, postavljena su na najlepše mesto na Tvrđavi, kod Sata. Celu akciju sakupljanja iskorišćene aluminijumske ambalaže je „začinila“ Ida Prester, koja je dala podršku na licu mesta i animirala posetioce da se uključe u akciju.

Za odlaganje plastične i PET ambalaže posetioci su koristili tri reciklažne stanice, postavljene u saradnji sa kompanijom Heineken i Ekostar Pak. U eko zoni bile su istaknute dve posebno dizajnirane sfere – planeta od biljaka, simbola prirode i zdrave životne sredine, kao i planeta od plastičnih ambalaža, koja podseća na to da neadekvatnim odlaganjem plastike ugrožavamo našu budućnost. Uz slogan „Be the recycling superstar“, svako je imao priliku da bude superzvezda, tako što je adekvatno odlagao svoj otpad na festivalu. Sakupljeni vaučeri za odložene limenke i pečati za odložene plastične ambalaže omogućili su posetiocima da dobiju nagradu – za odloženih sedam iskorišćenih ambalaža, dobijali su Heineken Silver kao poklon osveženje na jednom od pet postavljenih zamenskih mesta.

Dodatno, na Petrovaradinskoj tvrđavi i u EXIT kampu bili su postavljeni reciklomati za limenke i PET flašice za vodu, a za njihovo korišćenje posetioci su dobijali nagrade poput ulaznica za EXIT 2024, sezonskih ulaznica za Štrand, EXIT majica i bandana, rančeva, cegera... Ovu akciju zajedno su sprovodili Grad Novi Sad, Sekopak, JKP Čistoća i EXIT festival.

EXIT i partneri se zahvaljuju svim posetiocima koji su se odazvali ovim akcijama i tako se opredelili za Green EXIT!

Posetioci Exita su miroljubivi putnici!

Svi posetioci ovogodišnjeg Exita nosili su titulu „miroljubivog putnika“! EXIT i Institut za mir kroz turizam su neposredno pred festival potpisali Sporazum o saradnji i nastavili udruženo svoju osnovnu misiju – promociju mira. Miroljubivi putnici su, pre svega, zahvalni na prilici da putuju i doživljavaju svet, i posvećeni su toleranciji i uvažavanju drugačijeg. Svi koji su onlajn kupili ulaznice za ovogodišnje izdanje EXIT festivala, dobili su načela Instituta za mir kroz turizam, koja odlikuju jednog miroljubivog putnika – uz ideju vodilju da mir počinje od svake osobe.

Poruke podrške svuda po Petrovaradinskoj tvrđavi!

Kao i prošle godine, poruke koje ističu značaj mentalnog zdravlja bile su predstavljene širom Petrovaradinske tvrđave, sa ciljem da posetioce podsete da se nalaze na mestu gde vladaju tolerancija, povezanost, ljubav i mir. „Živi uživo“, „Saosećanje će spasiti svet“, „Razumevanje je čin ljubavi“, „Budi nežan prema sebi“ i „Budi pažljiv prema sebi i drugima“, „Pokaži svoj sjaj“, „Reci sebi nešto lepo“, „Tvoja osećanja su važna“, „Poveži se, tu magija počinje“, neke su od poruka.

Saradnja sa Centrom Srce

Ko god je tokom festivala osetio potrebu za psihološkom i emocionalnom podrškom, imao je na raspolaganju iskusne volontere Centra Srce, za razgovor o svojim osećanjima i teškoćama, bilo da su u pitanju porodične, partnerske, školske, odnosno poslovne, a naposletku i egzistencijalne prirode. Štandovi Centra Srce bili su postavljeni na više lokacija – u EXIT kampu, na Foodland-u i na OPENS State of EXIT zoni festivala. Ove godine su obavljena čak 584 razgovora, što ukazuje na izuzetno veliku i sve veću potrebu mladih da se adekvatno informišu i sa nekim podele svoje teškoće, te dobiju psihološku, odnosno emocionalnu podršku. Od ukupnog broja posetilaca koji su se obratili voloterima Centra Srce, 58,6 odsto su bili muškarci, a 41,4 odsto žene.

Nastupi finalista HEMI muzičkih nagrada

Na Visa Fusion bini tokom četiri festivalske večeri predstavili su se finalisti ovogodišnjih HEMI muzičkih nagrada – imena koja obećavaju da će uskoro postati nova velika pop otkrića, a među njima su Badfocus iz Češke, Dina Jashari iz Severne Makedonije, Manna iz Estonije i K not K iz Rumunije. Oni su se i lično predstavili u okviru organizovanih Meet & Greet-ova na HEMI Corneru u okviru OPENS State of EXIT zone. Na istom mestu, svako veče su bila realizovana po dva predstavljanja mladih domaćih preduzetnika koji su deo HEMI programa za preduzetništvo vezano za muzičku industriju, a projekat je predstavila Marili Randla, projekt menadžerka Music Estonia, koja je ove godine bila gošća na festivalu. HEMI Music Awards (HMA) je program koji sufinansira Kreativna Evropa za talentovane umetnike koji žele da razviju međunarodnu karijeru i kojima je cilj da dosegnu nova tržišta i novu publiku.

MOST za muziku Balkana

U okviru Pachamama powered by Rosa bine bio je smešten MOST Corner, prostor posvećen balkanskoj muzici i važnom projektu MOST za muziku Balkana koji je podržao Program Kreativna Evropa. EXIT fondacija, uz Hangvető, Piranha Arts, Songlines i šest drugih partnera iz Evrope, gradi (muzičke) mostove koji povezuju Balkan i globalno muzičko tržite, sa fokusom na autentičnu tradicionalnu muziku Balkana, u fuziji sa drugim muzičkim žanrovima i podžanrovima. U okviru MOST-a je i World Music Balkans (WOMBA), nova muzička platforma EXIT fondacije, koja je takođe još jednom predstavljena na MOST Corneru. Najavljen je i finalni MOST događaj, koji će biti održan u Vespremu ovog septembra, a posetioci su u okviru ove zone na tabli mogu da napišu kreativne i inspirativne odgovore na pitanje – „Šta je za tebe balkanska muzika“, kao i da dobiju privremenu tetovažu i druge, simbolične poklone.

OPENS State of EXIT zona

OPENS State of EXIT zona jedna je od najposećenijih lokacija na festivalu i svojevrsni „mali sajam nevladinih organizacija“ u srcu Tvrđave. Ove godine, na OPENS State of EXIT zoni predstavilo se preko 20 organizacija civilnog sektora iz celog regiona, koje su svojim programom skrenule pažnju na značaj mentalnog zdravlja, obrazovanja, zaštite životne sredine, zdravih stilova života, unapređivanje i usavršavanje veština, povezivanje sa vršnjakinjama i vršnjacima u susednim zemljama.

Stars4Kids

I ove godine na EXIT festivalu realizovana je, sada već tradicionalna, Stars4Kids akcija prikupljanja stvari od izvođača u humanitarne svrhe, u okviru koje su se u red dobrotvora upisale i ovogodišnje zvezde festivala.

