KAD IZ REŽIJE KAŽU: "KRENULI SMO", NESTAJU NERASPOLOŽENJE I UMOR! Voditeljka Kurir televizije priča kako se OSLOBODILA stida

Voditeljka Aleksandra Arsović karijeru u medijima počela je u pisanom novinarstvu, da bi potom sasvim slučajno došla pred kamere.

Nakon početnog iskustva na internet radiju i televiziji NTV, postala je član Kurir televizije u decembru 2020. godine. Od dnevne emisije "Redakcija", koju je radila s koleginicom Oljom Lazarević, pa preko jutarnjeg programa, stigla je do informativne redakcije, gde je trenutno na poziciji voditeljke "Brzih vesti".

foto: Zorana Jevtić

Da li vas je oduvek privlačio informativni program?

- Iskreno, nisam bila posebno zainteresovana za informativni program, ni za televiziju uopšte. Iako mi je drugarica rekla da se seća kako sam, kad smo bile male, stalno vežbala da čitam vesti i dnevnik, ja sam to nekako zaboravila. Uvek sam bila stidljiva, tako da ni mojim roditeljima ni mojim prijateljima, pa ni meni, nije bilo ni na kraj pameti da ću se baviti ovim poslom, a kamoli informativom.

Jedno vreme ste vodili jutarnji program. Da li je to veći izazov od vesti ili je upravo ova kratka forma ono što vas trenutno zanima?

- Pa, i jutarnji i vesti su forme koje su zahtevne, svaka na svoj način. U jutarnjem programu se nekad obrađuje i po osam tema i za svaku se treba dobro pripremiti, isto tako i za svakog gosta koji dolazi, dok vesti idu na svakih sat vremena i trebalo bi pratiti sve agencije jer vesti izlaze na svaki minut.

foto: Zorana Jevtić

Živi program je veoma nepredvidiv, da li je on veći izazov?

- Svakako jeste, kada sedneš ispred kamere, nema mesta za neraspoloženje i umor. Kad iz režije kažu: "Krenuli smo", sve to nestaje i jedini cilj je da se gledaocima na najbolji način prezentuju najtačnije i najpreciznije informacije.

Smete li da otkrijete nešto što se dešava dok program traje, a gledaoci to ne vide?

- Bilo je tu svašta. Živ je program, nekad se zasmejemo, pa nam je teško da se zaustavimo i uozbiljimo, naročito kada nam iz režije nešto dobace ili zaborave da se isključe, pa ih čujemo sve vreme. Ali dobro, sve to ide u rok službe (smeh).

Kako ste počeli da se bavite novinarstvom?

foto: Zorana Jevtić

- Kada sam upisala master studije, počela sam da radim i na NTV kao producent. Međutim, s vremenom im je bio potreban neko ko će da uređuje i čita dnevnik, pa sam sticajem okolnosti počela to da radim i od tada nisam prestala. Ono što me je ranije slabije interesovalo, počelo je da bude moja svakodnevica. Političke teme, političari, aktuelnosti... U početku je bilo teško, ali imala sam ljude oko sebe koji su bili veoma strpljivi i odgovarali na bezbroj mojih pitanja. Sad smo došli do toga da oni za neke stvari pitaju mene.

Kakve su vam ambicije na televiziji?

- U informativnoj redakciji sam od marta, nekako mi je posle jutarnjeg to promena koja mi je bila potrebna i još jedan format na ovoj televiziji kroz koji nisam prošla. A za ubuduće, videćemo

. Šta pored posla još volite?

- Pošto sam konstantno u jutarnjim smenama i ustajem ili u 4.30 ili 5.30, došla sam do toga da nemam drugi hobi osim spavanja. A i njemu ne mogu dovoljno da se posvetim. Kad sam slobodna, trudim se da provedem vreme s dečkom, porodicom, sestrama i prijateljima.

Koje osobine su najvažnije za novinara?

- Da bude vredan i strpljiv. U današnje vreme, kad se toliko televizija otvara, kad smo preplavljeni medijima, najvažnije je biti uporan jer će s vremenom kvalitet isplivati na površinu, i to je jedino što vredi.

(TV Ekran / Jasmina Antonijević Milošević)

