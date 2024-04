PERWOLL FASHION WEEK SVEČANO OTPOČEO REVIJOM IGORA TODOROVIĆA

Perwoll Fashion Week zvanično su otvorili direktor i osnivač Beogradske nedelje mode, Nenad Radujević, i modne dizajnerke Nevena Ivanović i Ana Trošić Trajković, u prepunom Hangaru u Luci Beograd.

- Večeras vas neću moliti za minut ćutanja, jer oko Slađane nikada nije bila tišina. Zamoliću vas za minut aplauza, za sve one aplauze koje nije dobila, a zaslužila je, za sve one naše aplauze koje nije čula ili za one koje nismo uspeli da joj uputimo jer smo ostali nemi od uzbuđenja koja nam je priređivala i u muzičkom i u modnom smislu – rekao je Radujević pozvavši publiku da ustane i jednim minutom aplauza oda poslednji pozdrav i priznanje Aleksandri Slađani Milošević, princezi domaće rok scene.

Nakon toga Perwoll Fashion Week svečano je otpočeo revijom NITI modnog dizajnera Igora Todorovića. Nakon što je kolekcija NITI izazvala veliku pažnju modnih znalaca, profesionalaca, VIP zvanica i italijanskih medija na Milanskoj nedelji mode, sinoć je pobrala ovacije i od publike Perwoll Fashion Week-a koja je ispunila svi 500 sedećih mesta a bar još stotinjak je reviju ispratilo na nogama. U publici je očekivano bilo mnogo poznatih, među njima Ilda Šaulić, Duška Jovanić, Tatjana Vojtehovski, Dejan Lutkić, Snežana Dakić, Brankica Janković, Lena Bogdanović, Irena Mišović, Ivon Jafali, Katarina Batuta, Vuk Vidor i mnogi drugi.

foto: Promo/Đorđe Tomić

Modeli kolekcije NITI su izrađene od brižljivo izabranih tkanina, na tragu ručnog tkanja i elemenata nacionalnog nasleđa. Kolekciju odlikuju i posebne grupe svila uz zanimljiva konstrukcijska rešenja koja su autorski pečat Ateljea Igor Todorović. Interesantna je činjenica da se na ovim modnim komadima radilo više od 460 sati. Posebno iznaneđenje bila je muzička podloga koju su radili Dragica Radosavljević Cakana, Aleksandra Sofronijević i Nikola Micevski, a koja je na poseban način potcrtala utisak kolekcije NITI.

U drugom delu večeri četiri mlada talenta su opravdala pruženu šansu da se predstave publici i započnu svoju profesionalnu karijeru na najznačajnijoj modnoj manifestaciji u regionu.

Samostalnom izložbom fotografija pod nazivom IGRA SVETLOM, predstavio nam se Pero Arsenijević, prošlogodišnji pobednik konkursa za najbolje mlade fotografe BFW Instashot. U ovoj igri svetlom i bojama uživaće svi posetioci 53. Perwoll Fashion Week-a, u foajeu u Hangaru Stage 1.

Na svojoj prvoj samostalnoj reviji predstavili su nam se pobednici prošlogodišnjeg konkursa Re:Think Fashion by Perwoll. Marija Olimp, Emilija Zdravković – AMELIE i Nikola Kojić – MOKUNA zablistali su bezgraničnom kreativnošću i sjajnim modelima objasnili da konzumiranje mode treba da bude promišljeno i potvrdili svoju posvećenost REdizajnu, REcikliranju i REgeneraciji, kojom odeća dobija novu vrednost i značenje. Oni su od strane brenda Perwoll dobili podršku za izradu prikazanih kolekcija.

Dugogodišnja podrška Perwoll brenda je značajna i Beogradskoj nedelji mode, sa kojom kao partner zajednički promoviše sporu modu. Osim toga, podstiče održivost u svakodnevnom pristupu modi pozitivno utičući na navike njenih ljubitelja, i smanjujući ekološke rizike u njihovom okruženju. Sve to pod sloganom #RethinkNew.

Prolećni 53. Perwoll Fashion Week je počeo sa porukom MaštAI! koju su sa video bima publici poslale mnoge poznate ličnosti.

