Minut aplauza za Slađanu Milošević na otvaranju Perwoll Fashion Week-a

Na otvaranju 53. Perwoll Fashion Week-a, osnivač i direktor manifestacije Nenad Radujević, pozvao je publiku da ustane i jednim minutom aplauza oda poslednji pozdrav i priznanje Slađani Milošević, princezi domaće rok scene.

Slađana je godinama uvezivala magični svet umetnosti, mode, muzike. Uz nju su rasle i kreativno se osvešćivale, i mnogo toga naučile, mnoge generacije. Može se reći da je postavila mnoge modne postulate za generacije kreatora koji su rasli uz nju.

Ona je prva dobitnica nagrade Beogradske nedelje mode za doprinos razvoju mode kao umetnosti i ne samo to, svojim uticajem na različite generacije koje su stvarale Beogradsku nedelju mode ostaće upamćena kao važan kamen u temeljima ove manifestacije.

foto: Promo/Nenad Karlić

- Večeras vas neću moliti za minut ćutanja, jer oko Slađane nikada nije bila tišina, pored neverovatnog glasa koji je krasio njenu muziku, ona je bila i buntovnica i aktivistkinja… borac za novi položaj žena u društvu… rekao bih glasnogovornik naših duša… za sve nas stidljive kojima je otvarala vidike kreativnog izražavanja. I ja sam ovde večeras ispred velikog broja sledbenika domaće mode zahvaljujući njenoj hrabrosti da nam ukaže i ide putem koji niko nije mogao ni da nasluti. Svi znamo da je bila ispred svog vremena. Zato ću vas zamoliti za minut aplauza, za sve one aplauze koje nije dobila, a zaslužila je, za sve one naše aplauze koje nije čula ili za one koje nismo uspeli da joj uputimo jer smo ostali nemi od uzbuđenja koja nam je priređivala i u muzičkom i u modnom smislu…Dame i gospodo molim vas da minutom aplauza odamo počast Aleksandri Slađani Milošević! – odao je poslednju počast u svom govoru Nenad Radujević.

Više od 600 ljudi poslednji put je apludiralo ovoj divi, koja je hrabro na našu muzičku scenu donosila avangardu, lucidnost i neponovljivi stil.

Promo