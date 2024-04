NAŠA GLUMICA KRIJE PRIVATNI ŽIVOT KAO ZMIJA NOGE: Muža joj svi znaju, a brat joj se zamonašio "Nas dvoje uopšte nismo slični"

Privatni život glumice Nataše Marković oduvek je privlačio pažnju javnosti, a ona nikada nije odustala od svog stava da neće pričati o svojoj intimi.

Ne samo da ne govori za medije, nego ne želi ni da pruži povod da se o njoj priča van poslovnog konteksta i brojnih uloga koje gradi, kako pred kamerama, tako i u pozorištu.

U skladnom braku

foto: Printscreen

Ona je godinama u braku sa novinarom Zoranom Ćirjakovićem, ali pravi je izazov naći bilo koju njihovu zajedničku fotografiju jer se retko pojavljuju ruku pod ruku u javnosti.

- Interesovanja partnera nisu nebitna. Ako se tu poklopite, veća je verovatnoća da ćete uspeti. Zoran i ja imamo zajedničke tačke, ali normalno je i da u nekim stvarima uopšte nismo slični. Lepo je i to, jer preko supruga upoznajem i neki novi svet. Zamislite da je pored mene neko iz istog posla, bilo bi mi dosadno da stalno pričamo o tome. Kada dođemo kući, prepričavamo događaje iz proteklog dana i na taj način jedno drugom širimo vidike - rekla je Nataša za magazin "Stori".

Ima bliznakinju

foto: Damir Dervišagić

Lepa glumica ima sestru bliznakinju i brata monaha o kome ne znamo gotovo ništa.

- Dvojajčane smo i ceo život smo bile različite. Zapravo mi sebe doživljavamo kao dve različite osobe. Znam da je ona starija od mene 10 minuta. Išle smo u isti razred, sedele u istoj klupi, spavale u istom krevetu. Jedino smo u muzičkoj školi bile razdvojene. Ona je bila na gitari, ja na harmonici. Imamo naravno, bliskost sestrinsku, ali ne znam kako izgleda bliskost jednojajčanih blizanaca - rekla je svojevremeno Nataša Marković.

Brat monah

Malo je poznato da je njen brat odabrao put vere. One je ranije istakla da izuzetno poštuje njegovu odluku i da svako treba da ima svoj put.

foto: Damir Dervišagić

- Tu odluku takođe maksimalno poštujem, ako je doneta u miru. Ne ulazim u to kako ljudi žive. Niko nas nije učio da budemo srećni, ne znam zašto. To vas retko ko pita. A svako je srećan na svoj način. To je vrlo individualno, a to je najvažnije. Mogu reći da sam srećna, naravno uz sve probleme koje, kao i drugi, prevazilazim. Sreća se postiže trudom, na njoj se mora raditi i nema podrazumevanja - rekla je ona svojevremeno za domaće medije.