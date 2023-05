NE OČEKUJEM DA DRUGI RAZUMEJU ZAŠTO NEMAM DECU! Popularna glumica progovorila o deci i braku sa novinarem: Bilo bi mi dosadno...

Glumica Nataša Marković (47) već godinama je u srećnom braku sa beogradskim novinarom Zoranom Ćirjakovićem, ali se zajedno nikad ne eksponiraju.

Nataša Marković je u jednom intervjuu govorila o odnosu sa Zoranom, te odgovorila na pitanje da li su strast prema putovanjima i znatiželjan duh jedna od stvari koje su je spojile sa mužem.

foto: Damir Dervišagić

- Interesovanja partnera nisu nebitna. Ako se tu poklopite, veća je verovatnoća da ćete uspeti. Zoran i ja imamo zajedničke tačke, ali normalno je i da u nekim stvarima uopšte nismo slični. Lepo je i to, jer preko supruga upoznajem i neki novi svet. Zamislite da je pored mene neko iz istog posla, bilo bi mi dosadno da stalno pričamo o tome. Kada dođemo kući, prepričavamo događaje iz proteklog dana i na taj način jedno drugom širimo vidike - rekla je Nataša tad za magazin "Stori".

Na pitanje da li je ikada osećala pritisak okruženja zbog toga što još nije iskusila majčinstvo, Nataša je svojevremeno u intervjuu za magazin "Glorija" iskreno odgovorila:

- Ne pritisak, više sam iskusila osude. Mi volimo da sudimo. Čak sam u nekoliko situacija bila neiskrena po tom pitanju, zato što mi je tako jednostavnije. Ne očekujem da drugi to razumeju, ne volim kad su agresivni u dokazivanju svog stava. U poslednje vreme u komunikaciji s ljudima primenjujem sledeću rečenicu: "Nećemo se složiti, pređimo na drugu temu".

foto: Marina Lopičić

Na temu sreće imala je šta da kaže.

- U suštini svi se mi trudimo da budemo srećni. Niko nas ni kao male nije učio, čak nam ni roditelji nisu postavljali pitanje: “E, da li si srećan?”. Oni naravno čine sve da budeš srećan i podrazumevaju ako završiš školu, imaš dobar posao, to donosi novac, da ćeš biti srećan. Ali te to niko ne pita. Tako da je to veoma lično pitanje i to je jedan individualni rad. Sreća nije nešto što ti je dato. Prosto moraš da radiš na tome da bi bio srećan. Stpljivo gradim sreću i dalje. To je gradivo koje mora stalno da se obnavlja. To je stvarno pitanje ličnog truda i rada na sebi - kazala nam je ona nedavno.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

42:01 USIJANJE DANA 27.05.2021. NATAŠA MARKOVIĆ, ALEKSANDAR RADIVOJEVIĆ: PROMENE U LIČNIM KARTAMA