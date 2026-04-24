Sve je spremno za veliki povratak jedne od najvećih zvezda italijanske muzike, Erosa Ramazzottija, koji će u nedelju, 26. aprila, nastupiti pred domaćom publikom u Beogradskoj areni.

Svetska turneja „UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR“, koja je trijumfalno započela u pariskom Accor-u, predstavlja nastavak važne priče koja decenijama povezuje Erosa i njegovu publiku. Sa impresivnih 80 miliona prodatih nosača zvuka i preko 9,3 milijarde globalnih strimova, Ramazzotti u Srbiju donosi program koji slavi njegov status globalne ikone - priču ispisanu muzikom i emocijama koja prevazilazi granice i generacije.