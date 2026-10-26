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Mešavina kokosovog ulja i belog sirćeta postala je popularan kućni trik za ogrebotine na automobilu, a snimak u kojem ju je isprobao tiktoker Vektor privukao je veliku pažnju. Nakon što je krpom prešao preko oštećenog dela karoserije, sitni tragovi postali su znatno manje upadljivi. Dublje ogrebotine, međutim, ostale su na svom mestu.

Vektor je najpre zagrejao kokosovo ulje da bi ga lakše pomešao sa sirćetom, a zatim je smesu naneo krpom od mikrovlakana. Tretirana površina dobila je sjaj, pa je na prvi pogled delovalo da su pojedine ogrebotine nestale. Prema ranijim medijskim izveštajima, snimak je prikupio više od 780.000 lajkova.

Privlačnost ovakvog postupka je jasna: sastojci su lako dostupni, primena deluje jednostavno, a rezultat se vidi odmah. Ipak, upravo taj trenutni efekat može da zavara vozače. To što se ogrebotina posle premazivanja slabije primećuje ne znači da je oštećeni lak obnovljen.

Sjajnija površina ne znači da je ogrebotina uklonjena

Sitna oštećenja mogu da postanu manje vidljiva kada ih premaz privremeno popuni. Sličan efekat imaju i pojedini voskovi za automobile, objašnjava proizvođač sredstava za negu vozila Megvajers. Trag može gotovo da se izgubi iz vida, ali za trajno uklanjanje površinske ogrebotine potrebna je odgovarajuća obrada laka.

Zato snimak napravljen neposredno nakon nanošenja ulja i sirćeta ne otkriva koliko će promena trajati. Da bi se videlo šta je zaista postignuto, trebalo bi pregledati karoseriju kada se ostaci mešavine uklone i automobil ponovo opere.

Pre pokušaja popravljanja korisno je proveriti dubinu ogrebotine. Na čistom delu karoserije lagano pređite noktom popreko preko traga. Ako nokat ne zapinje, oštećenje je verovatno površinsko i može se tretirati namenskim sredstvom. Ako zapinje ili se kroz trag vidi druga boja, podloga ili metal, potrebna je ozbiljnija intervencija.

Sirće nije zamena za preparat za negu laka

Pre nego što posegnete za sastojcima iz kuhinje, imajte u vidu i zaštitu koja je već naneta na automobil. Proizvođač sredstava za čišćenje HG upozorava da kućni proizvodi poput sirćeta mogu da uklone sloj voska, ostave ostatke na površini ili naruše njen izgled. new.hg.eu

Kod sitnih tragova počnite pranjem i pažljivim sušenjem, pa tek onda procenite šta je ostalo na laku. Za dalji tretman koristite preparat namenjen automobilskoj boji, prema uputstvu na pakovanju, i čistu krpu od mikrovlakana. Radite u hladu, dok karoserija nije zagrejana, jer nečistoće i nepravilna primena mogu da naprave dodatne tragove.

Kućna mešavina možda će nakratko popraviti izgled izgrebanog mesta, ali dubok rez kroz lak neće nestati pod masnim slojem. Ako se vidi metal ili je oštećena veća površina, automobil treba da pogleda stručnjak.

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