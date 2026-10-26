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Mladi glumac Jovan Ginić dobitnik je nagrade El Gouna Star za najboljeg glumca za ulogu u filmu „3 nedelje posle“ reditelja Miroslava Terzića, na devetom izdanju El Gouna Film Festivala u Egiptu. Ovo priznanje pridružuje se nizu međunarodnih i regionalnih nagrada koje je film osvojio od početka festivalskog života.

Film 3 nedelje posle Foto: This and That Productions

U obrazloženju nagrade istaknuto je da Ginić „sa izuzetnom glumačkom kontrolom zadržava strah i anksioznost svog lika tik ispod površine, suptilno prenoseći priču koja šokira i užasava”.

Film „3 nedelje posle“ prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Inspirisan stvarnim događajima, „3 nedelje posle“ donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči.

Foto: ATA images

Glavne uloge tumače mladi glumci Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić i Andrija Marković, uz podršku istaknutih glumaca Tihane Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića.

Nagrada u El Gouni novo je priznanje za film koji je prethodno nagrađen na nekoliko značajnih evropskih festivala. Miroslav Terzić osvojio je nagradu za režiju na Međunarodnom filmskom festivalu KineNova u Skoplju, kao i Zlatnu arenu za najbolju režiju na Pulskom filmskom festivalu.

U Puli su nagrađeni i Vladimir Arsenijević, Zlatnom arenom za najbolji scenario, i Marko Ferković, Zlatnom arenom za najbolju montažu. Arsenijević je za scenario dobio i Zlatnu mimozu na Filmskom festivalu u Herceg Novom, ravnopravno podeljenu sa Mihom Hočevarom i Srđanom Koljevićem. Na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, „3 nedelje posle“ osvojio je priznanje Europa Cinemas Label za najbolji evropski film. Nagrada El Gouna Star za najboljeg glumca, dodeljena Jovanu Giniću, sedmo je priznanje na ovoj listi.

Jovan Ginić - Svetska premijera filma 3 nedelje posle u Karlovim Varima Foto: KVIFF

Domaća premijera filma „3 nedelje posle“ biće održana 22. novembra u okviru programa 32. Festivala autorskog filma, dok u redovnu bioskopsku distribuciju stiže 26. novembra.

Film je produciran u kući This and That Productions iz Beograda, a realizovan je uz podršku Filmskog centra Srbije, Cineworld fonda Luksemburga, Nacionalnog filmskog centra Bugarske, Ministarstva kulture Italije, Hrvatskog audiovizuelnog centra i programa Creative Europe MEDIA.

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