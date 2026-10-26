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Psihološkinja Katrin de Noar, koja se na društvenim mrežama predstavlja i kao upravnica legalnog evropskog bordela, na TikToku često deli iskustva iz svog poslovnog života. U pojedinim objavama govori o bračnim parovima koji su u istom bordelu skrivali tajne jedni od drugih, a da toga godinama nisu bili svesni.

Nikada se nisu sreli

U jednoj od svojih priča opisala je supružnike koji su posećivali isti bordel, ali se u njemu nikada nisu sreli. Muž je tamo bio redovan klijent i dolazio je gotovo svakog petka, dok je njegova supruga u istom objektu radila ponedeljkom. On nije znao gde mu žena radi, a ona nije imala pojma o njegovim posetama. De Noar nije otkrila da li su supružnici ikada saznali za tajne onog drugog.

Kako je otkrivena tajna spasila brak

U drugom slučaju, istina je potpuno preokrenula odnos jednog bračnog para. Jedna od radnica bila je u braku i, prema rečima Katrin de Noar, ona i suprug su se iskreno voleli, iako se intimni segment njihovog odnosa vremenom ugasio. Muškarac nije imao predstavu čime mu se žena bavi sve dok jednog dana nije došao u bordel i ugledao je na radnom mestu. De Noar je pretpostavljala da će takvo saznanje označiti kraj njihovog braka, ali dogodio se neočekivan obrt.

Mužu se novonastala situacija dopala, pa je nastavio da dolazi u bordel kao klijent. De Noar navodi da je to pozitivno uticalo na njihovu vezu i ponovo probudilo strasti, nakon čega su doneli odluku da pređu na otvoreni brak.

Zabuna koja je sprečila skandal

Opisala je i situaciju u kojoj je jedna žena posumnjala u vernost svog muža, pa je počela da prati njegovu lokaciju preko telefona. Kada je videla da se signal nalazi na adresi bordela, istog trenutka se uputila tamo. Ušla je vidno uznemirena, pokazala zaposlenima muževljevu fotografiju i upitala da li su ga videli. Katrin joj je odgovorila da je ranije tog dana primetila muškarca koji liči na njega kako razgovara sa jednim od menadžera. Nakon tih reči žena se smirila i izašla iz lokala.

"Kasnije sam shvatila da to verovatno uopšte nije bio on", priznala je De Noar i dodala da se ponekad zapita da li je upravo ta zabuna spasila njihov brak.

Katrin de Noar na TikToku redovno analizira industriju za odrasle i situacije sa kojima se susreće na radnom mestu. Njene ispovesti pokazuju koliko bračni odnosi umeju da budu složeni i koliko reakcije mogu biti neočekivane kada se otkriju dugo skrivane tajne.

(Kurir.rs/Index)

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