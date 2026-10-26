Kako da vam se ne zapetljaju slušalice

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Posezanje za slušalicama u torbi često se pretvara u višeminutno raspetljavanje tvrdoglavih čvorova umesto trenutnog uživanja u muzici ili javljanja na poziv. Iako je većina prešla na bežične modele, žičane slušalice i dalje imaju verne korisnike jer ne zavise od baterije, ne traže punjenje niti podešavanje Bluetooth veze, već rade istog sekunda kada se priključe.

Ipak, njihovo nošenje redovno donosi nervozu jer je dovoljno samo ih spustiti u džep ili pregradu ranca pa da se stvori nerazmrsivo klupko.

Kako da vam se slušalice ne zapetljaju Foto: Maryia Kazlouskaya / Alamy / Profimedia

Glavni razlog leži u kretanju - dok hodamo ili pomeramo torbu, kabl se uvija i pravi petlje kroz koje se njegovi slobodni krajevi lako provuku. Svakim povlačenjem pri vađenju ti se čvorovi samo još jače zatežu. Iako se ovim fenomenom bave i matematičke teorije o čvorovima i nasumičnim putanjama, u praksi važi jednostavno pravilo: što je manje prostora za nekontrolisano kretanje krajeva kroz petlje, manja je i šansa za mršenje.

Trik sa platnenom vrećicom koji rešava problem

Upravo na tom principu počiva praktično rešenje sa malom vrećicom od platna koja ima učkur za zatezanje. Nakon upotrebe, kabl treba blago saviti u nekoliko komotnih, širokih krugova, a zatim ga smestiti u vrećicu tako da same slušalice i džek ostanu da vire napolju. Otvor se potom lagano povuče tek toliko da namotaj ne ispadne, ali bez prejakog stezanja.

Kako da vam se slušalice ne zapetljaju Foto: mirekk / Alamy / Profimedia

Kada krajevi ostanu izvan vrećice, oni fizički ne mogu da prođu kroz unutrašnje petlje i stvore čvor. Pored toga, platno stvara barijeru koja sprečava kontakt sa ključevima, privescima i drugim stvarima u torbi. Isti postupak primenljiv je i na druge kablove uz pomoć kesica sa zatvaračem, uz oprez da mehanizam ne prignječi žicu.

Alternativna rešenja

Ukoliko pri ruci nema odgovarajuće vrećice, namotani kabl može jednostavno da se obezbedi čičak trakom ili mekom savitljivom vezicom. Suština je da krugovi ostanu dovoljno široki, a da traka samo drži krajeve pripijene uz namotaj kako ne bi lelujali. Poslužiti može i običan komad debljeg kartona na koji se žica labavo namota, a krajevi fiksiraju u prorezima.

Kako da vam se slušalice ne zapetljaju Foto: Maryia Kazlouskaya / Alamy / Profimedia

Prilikom odlaganja treba voditi računa o tome da preterano zatezanje, naglo prelamanje i guranje u tesne džepove nepovratno kidaju tanke bakarne provodnike unutar izolacije. Kritične tačke su uvek prelazi kod samog konektora i ulaza u same zvučnike. Uredno, labavo namotavanje i odvojeno odlaganje produžavaju vek trajanja opreme i štede vreme pri svakom sledećem korišćenju.

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