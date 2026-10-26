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Natali Portman u novom intervjuu prvi put je progovorila o trećem detetu koje je dobila sa partnerom Tangijem Destablom. Glumica je za "Harpers bazar" otkrila da joj je dolazak bebe promenio pogled na život, posebno kada vidi koliko su brzo odrasla njena starija deca, petnaestogodišnji sin Alef i devetogodišnja ćerka Amalija, koje ima sa bivšim suprugom Benžamenom Milpjeom.

Pogledajte fotografije Natali Portman u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Natali Portman na 78. Kanskom festivalu Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Thomas Bohlen/Starface / imago stock&people / Profimedia

"Podseća me na to koliko su i oni donedavno bili tako mali i koliko su brzo izrasli u neverovatne ljude sa sopstvenim ličnostima, smislom za humor i idejama", rekla je Portman.

Četrdesetpetogodišnja zvezda filma "Crni labud" izjavila je da joj je dolazak još jednog deteta doneo mnogo radosti i da celo iskustvo doživljava kao pravo čudo. Nije otkrila ime, pol, niti datum rođenja bebe. Glumica je sa trećim detetom prvi put viđena u javnosti početkom septembra, kada je Destabl tokom šetnje Parizom nosio bebu u nosiljci. Portman je bila odevena u tamnoplavu haljinu i bele patike, a fotografi su je uslikali nasmejanu.

Portman je još u aprilu, kada je za "Harpers bazar" potvrdila trudnoću, dolazak deteta opisala kao privilegiju i čudo. Tada je rekla i da joj je ovo verovatno poslednje dete.

"Ovaj put osećam mir jer poznajem samu sebe. Znam sa kim želim da provodim vreme i kakvim ljudima želim da budem okružena. Zbog toga svakodnevno uživam u ovom iskustvu", izjavila je glumica.

Portman je sina Alefa rodila 2011, a ćerku Amaliju 2017. godine. Ona i Milpje rastali su se 2023. godine, nakon više od decenije braka, i zajedno brinu o deci. Glumica je sa Destablom, četrdesetšestogodišnjim di-džejem poznatim pod umetničkim imenom Tepr, prvi put viđena 2025. godine. Par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

Ipak, Portman je u novom intervjuu govorila i o tome šta joj je danas najvažnije u životu: "Nije me sramota da to kažem. Mislim da je sve zapravo vrlo jednostavno - važno je biti dobar prema drugima, voleti i umeti da se nasmeješ. To je jedino bitno. To je najbolji deo ovih godina. Ako nešto ne donosi ništa od toga, ne želim na to da trošim vreme", zaključila je.

(Kurir.rs/Index)

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