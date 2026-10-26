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Televizijska rediteljka Marijana Petrović, koja je dosad snimila 2.000 spotova, izjavila je da bi želela da snimi film o svojoj prijateljici i velikog autorki Marini Tucaković. Petrovićeva je u razgovoru za Tanjug otkrila da je, školujući se na Akademiji, imala zaista veliku čast da upozna reditelja Lordana Zafranovića, koji joj je dao neke umetničke savete.

Foto: Kurir Televizija



- Kad je trebalo da idem na prijemni, rekli su mi da će to najbolje da mi objasni Kusta (Emir Kusturica, prim. aut.), a bio je ovde u vojsci. Pozvala sam ga i pitala šta mi treba za prijemni, i on mi je rekao. Položila sam prijemni - prisetila se rediteljka.

Iako se tada smatralo da je nekome sa završenom akademijom bilo "najniže da se zaposli na televiziji", nju su energija i nestrpljivost vodili više ka televiziji nego pozorištu i drugim oblastima.

Pošto se pojavio u novinama konkurs za reditelja na Televiziji Beograd, na savet majke se prijavila, bila primljena i odmah počela da radi "Beogradsku hroniku".

Foto: Printscreen YouTube



U Jutarnjem programu Televizije Beograd je potom godinama radila subotom sa čuvenim voditeljem Banetom Vukašinovićem (1933-2011), a bila je angažovana i za "Nedeljno popodne", čija je urednica bila Dunja Lango (1945-2015).

- Krenula sam da radim spotove za "Nedeljno popodne" i inače za pevače. Onda je krenula lavina na mene - radila sam 2.000 spotova za pevače, sve moguće - istakla je rediteljka.



Karijeru je nastavila radeći i "Nedeljno popodne sa Leom Kiš", a potom i "Žikinu šarenicu" voditelja Živorada Nikolića, od samog početka, postavši reditelj s najviše sati živog programa.

Nastavivši saradnju s Nikolićem u putopisnoj emisiji "Sa Žikom po Srbiji" i odnedavno u ponovo pokrenutoj "Žikinoj šarenici", primetila je da ljudi mnogo vole ljudi Žiku, svako mu se javi kao da ga 100 godina poznaje, kao da im je rođak.

Drim-tim Žika Nikolić i Marijana Petrović putuju po Srbiji Foto: Privatna arhiva



Petrovićeva je rekla da je putovala s pevačem Zdravkom Čolićem, "snimala 100 puta" i da je "on posebna ličnost", peva i skače četiri časa na koncertu.

Prema njenim rečima, takvi su po "nenormalnoj energiji" i pevačica Neda Ukraden, s kojom je radila spotove, i Nikolić.

- Nekako su mi dopali u životu, kao prijatelji i ljudi za koje sam vezana poslom, neke posebne ličnosti - naglasila je TV autorka.

Prema njenim rečima, jedan od njih je Miško Korać, s kojim je radila po celom svetu 50 izložbi "Rimski imperatori na tlu Srbije", sa 18 carskih glava u bronzi na postamentima.

Marijana Petrović Foto: Marina Lopičić

Korać i rediteljka su otišli na sastanak u Ministarstvo spoljnih poslova da pitaju da li bi mogle ambasade da im budu tehnička podrška.

- Sedi neki čovek i kaže: "Vi niste normalni! Da vam izložba bude diplomatska pošta? To ne može... Ali pošto ste toliko simpatični, sve ću da uradim za vas - prisetila se Marijana.

Izložba je putovala od Ujedinjenih nacija preko Vašingtona, Los Anđelesa, Brazila i Paragvaja do Evrope, a Petrovićeva je istakla da je na taj projekat jako ponosna i da je pokazao koliko je naša kulturna diplomatija uspešna.

Marijana Petrović i Zdravko Čolić Foto: Privatna arhiva

Sa iskustvom rada na nekoliko dokumentarnih filmova, ocenila je da je "dokumentarni program kralj televizije" i da je to "ozbiljna televizija".

Petrovićeva je izdvojila rad na emisiji s Nikolićem, pošto "razne stvari i segmenti upadnu u dokumentarni program - lepote Srbije, ljudi, običaja, kulture i hrane".

Kazala je da jako želi da napravi film o Marini Tucaković (1953-2021), čiji je "život ozbiljna grčka tragedija". Tucakovićeva je najpre izgubila sina Miloša Radulovića, a posle njene smrti preminuo je i drugi sin Milan Radulović, a rediteljka je ocenila da je njoj to bilo "nešto najstrašnije na svetu što se desilo".

Marina Tucaković je napisala mnoge velike hitove

1/12 Vidi galeriju Marina Tucaković sa saradnicima i prijateljima Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Damir Dervišagić



Prema njenim rečima, za Tucakovićevu je "život zaista bio pakao, koliko god je drugima donela radosti".

Kazala je da, kao svaki umetnik, ima svoju viziju filma i života Marine Tucaković, radi na tome i zamolila je za pomoć Natašu Drakulić kao "trenutno najozbiljnijeg scenaristu".

- Mislim da bi nas dve sa ženskom energijom uspele u tome - navela je rediteljka.

Petrovićeva je otkrila da je Marina Tucaković bila "suptilne prirode, posebna žena i predobra soba, koja je svojom dobrotom skratila sebi život".

- Njena dobrota je bila svemirska i sve je moglo. Njoj su svi bili dobri na planeti Zemlji - zaključila je rediteljka.

Foto: Aleksandar Krstović, PrvaTV



Do kraja godine na male ekrane stiže serija "Marina i Futa" koja će se emitovati na Prvoj televiziji.



Ko je bila Marina: Stvorila Džeja, a pisala za Cecu, Olivera Mandića i Čolu

Marina Tucaković je decenijama krojila karijere jednim potezom hemijske olovke. Ceci je napisala "Kukavicu" i "Beograd". Džeja je upoznala u kafani na Dorćolu i poklonila mu "Nedelju". Znala je šta publici treba. Oliveru Mandiću donela je hit "Ljuljaj me nežno", a grupi Zana tinejdžersku himnu "Dodirni mi kolena". Za numeru "Zora je" Nede Ukraden dopisala je samo reči "Suza je iz oka kanula" i promenila sudbinu cele pesme. Njene tekstove godinama su pevali Zdravko Čolić, Lepa Brena, Aca Lukas i Ana Nikolić.

Kurir.rs/ Tanjug

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