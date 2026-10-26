Volela bih da snimim film o životu Marine Tucaković: Rediteljka Marijana Petrović o svojoj ideji i njihovom prijateljstvu
- Rediteljka Marijana Petrović želi da snimi film o životu Marine Tucaković i kaže da već radi na toj ideji sa scenaristkinjom Natašom Drakulić.
- Petrovićeva ističe da je Marina bila posebna i dobrodušna žena, a do kraja godine stiže i serija 'Marina i Futa'.
Televizijska rediteljka Marijana Petrović, koja je dosad snimila 2.000 spotova, izjavila je da bi želela da snimi film o svojoj prijateljici i velikog autorki Marini Tucaković. Petrovićeva je u razgovoru za Tanjug otkrila da je, školujući se na Akademiji, imala zaista veliku čast da upozna reditelja Lordana Zafranovića, koji joj je dao neke umetničke savete.
- Kad je trebalo da idem na prijemni, rekli su mi da će to najbolje da mi objasni Kusta (Emir Kusturica, prim. aut.), a bio je ovde u vojsci. Pozvala sam ga i pitala šta mi treba za prijemni, i on mi je rekao. Položila sam prijemni - prisetila se rediteljka.
Iako se tada smatralo da je nekome sa završenom akademijom bilo "najniže da se zaposli na televiziji", nju su energija i nestrpljivost vodili više ka televiziji nego pozorištu i drugim oblastima.
Pošto se pojavio u novinama konkurs za reditelja na Televiziji Beograd, na savet majke se prijavila, bila primljena i odmah počela da radi "Beogradsku hroniku".
U Jutarnjem programu Televizije Beograd je potom godinama radila subotom sa čuvenim voditeljem Banetom Vukašinovićem (1933-2011), a bila je angažovana i za "Nedeljno popodne", čija je urednica bila Dunja Lango (1945-2015).
- Krenula sam da radim spotove za "Nedeljno popodne" i inače za pevače. Onda je krenula lavina na mene - radila sam 2.000 spotova za pevače, sve moguće - istakla je rediteljka.
Karijeru je nastavila radeći i "Nedeljno popodne sa Leom Kiš", a potom i "Žikinu šarenicu" voditelja Živorada Nikolića, od samog početka, postavši reditelj s najviše sati živog programa.
Nastavivši saradnju s Nikolićem u putopisnoj emisiji "Sa Žikom po Srbiji" i odnedavno u ponovo pokrenutoj "Žikinoj šarenici", primetila je da ljudi mnogo vole ljudi Žiku, svako mu se javi kao da ga 100 godina poznaje, kao da im je rođak.
Petrovićeva je rekla da je putovala s pevačem Zdravkom Čolićem, "snimala 100 puta" i da je "on posebna ličnost", peva i skače četiri časa na koncertu.
Prema njenim rečima, takvi su po "nenormalnoj energiji" i pevačica Neda Ukraden, s kojom je radila spotove, i Nikolić.
- Nekako su mi dopali u životu, kao prijatelji i ljudi za koje sam vezana poslom, neke posebne ličnosti - naglasila je TV autorka.
Prema njenim rečima, jedan od njih je Miško Korać, s kojim je radila po celom svetu 50 izložbi "Rimski imperatori na tlu Srbije", sa 18 carskih glava u bronzi na postamentima.
Korać i rediteljka su otišli na sastanak u Ministarstvo spoljnih poslova da pitaju da li bi mogle ambasade da im budu tehnička podrška.
- Sedi neki čovek i kaže: "Vi niste normalni! Da vam izložba bude diplomatska pošta? To ne može... Ali pošto ste toliko simpatični, sve ću da uradim za vas - prisetila se Marijana.
Izložba je putovala od Ujedinjenih nacija preko Vašingtona, Los Anđelesa, Brazila i Paragvaja do Evrope, a Petrovićeva je istakla da je na taj projekat jako ponosna i da je pokazao koliko je naša kulturna diplomatija uspešna.
Sa iskustvom rada na nekoliko dokumentarnih filmova, ocenila je da je "dokumentarni program kralj televizije" i da je to "ozbiljna televizija".
Petrovićeva je izdvojila rad na emisiji s Nikolićem, pošto "razne stvari i segmenti upadnu u dokumentarni program - lepote Srbije, ljudi, običaja, kulture i hrane".
Kazala je da jako želi da napravi film o Marini Tucaković (1953-2021), čiji je "život ozbiljna grčka tragedija". Tucakovićeva je najpre izgubila sina Miloša Radulovića, a posle njene smrti preminuo je i drugi sin Milan Radulović, a rediteljka je ocenila da je njoj to bilo "nešto najstrašnije na svetu što se desilo".
Marina Tucaković je napisala mnoge velike hitove
Prema njenim rečima, za Tucakovićevu je "život zaista bio pakao, koliko god je drugima donela radosti".
Kazala je da, kao svaki umetnik, ima svoju viziju filma i života Marine Tucaković, radi na tome i zamolila je za pomoć Natašu Drakulić kao "trenutno najozbiljnijeg scenaristu".
- Mislim da bi nas dve sa ženskom energijom uspele u tome - navela je rediteljka.
Petrovićeva je otkrila da je Marina Tucaković bila "suptilne prirode, posebna žena i predobra soba, koja je svojom dobrotom skratila sebi život".
- Njena dobrota je bila svemirska i sve je moglo. Njoj su svi bili dobri na planeti Zemlji - zaključila je rediteljka.
Do kraja godine na male ekrane stiže serija "Marina i Futa" koja će se emitovati na Prvoj televiziji.
Ko je bila Marina: Stvorila Džeja, a pisala za Cecu, Olivera Mandića i Čolu
Marina Tucaković je decenijama krojila karijere jednim potezom hemijske olovke. Ceci je napisala "Kukavicu" i "Beograd". Džeja je upoznala u kafani na Dorćolu i poklonila mu "Nedelju". Znala je šta publici treba. Oliveru Mandiću donela je hit "Ljuljaj me nežno", a grupi Zana tinejdžersku himnu "Dodirni mi kolena". Za numeru "Zora je" Nede Ukraden dopisala je samo reči "Suza je iz oka kanula" i promenila sudbinu cele pesme. Njene tekstove godinama su pevali Zdravko Čolić, Lepa Brena, Aca Lukas i Ana Nikolić.
Kurir.rs/ Tanjug
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