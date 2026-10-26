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Slavni glumac Džon Gudman u poslednje vreme privlači veliku pažnju javnosti svojim izgledom, pošto je uspeo da smrša čak 90 kilograma nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću. U otvorenom intervjuu za list "Njujorker" govorio je o razlozima koji su ga naveli da u potpunosti promeni životne navike.

Pogledajte u galeriji kako je Džon Gudman izgledao pre gubitka kilograma:

1/5 Vidi galeriju Džon Gudman pre gubitka kilograma Foto: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia, Warner Bros. Pictures - GK Films / AFP / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia

Glumac, najpoznatiji po ulozi u kultnoj seriji "Rozan", osvrnuo se na svoje višedecenijske probleme sa prekomernom težinom i alkoholizmom. Objasnio je da se od privikavanja na alkohol otrgao tek u pedesetim godinama, nakon čega je u više navrata pokušavao da kontroliše kilažu, ali je u toj borbi povremeno posustajao.

"Preko leta bih smršao dvadesetak kilograma, a onda bih sve to vratio, pa dodao još trideset ili četrdeset. To je postalo izuzetno iscrpljujuće. Na kraju sam preduzeo radikalne korake kako ne bih više prolazio kroz taj krug. U jednom trenutku imao sam skoro 180 kilograma. Kada sam prestao da pijem, počeo sam da prekomerno konzumiram hranu na isti način na koji sam ranije pio”, ispričao je Gudman.

Odlazak na lečenje

Gudman je istakao da je odluku o prekidu konzumiranja alkohola doneo onog momenta kada mu je dosadilo da se konstantno oseća bolesno i iscrpljeno.

Pogledajte u galeriji kako glumac izgleda nakon gubitka kilograma:

1/5 Vidi galeriju Džon Gudman smršao preko 90kg Foto: Manny Carabel / Getty images / Profimedia

"Problem sa trenutnim zadovoljstvom leži u tome što vas u tom trenutku uopšte ne zanima šta sledi odmah potom. A iza toga su uvek dolazili još teži mamurluci i drhtavica, pa sam morao ponovo da pijem kako bih je se rešio - bio je to začarani krug", rekao je glumac.

Dodao je da ga je zavisnost dovela u toliko teško stanje da je prilikom ostavljanja alkohola morao hospitalno da se leči:

"Jednostavno mi je svega bilo dosta i želeo sam da stanem. Pićem sam kočio sopstveno sazrevanje i morao sam mnogo toga da nadoknadim. Tek tada sam shvatio koliko me je sve to činilo sebičnim."

Gudman objašnjava da su ga poroci dugo odvajali od stvarnog života i obaveza prema najbližima.

Zdravstvene komplikacije

U želji da popravi zdravstveno stanje, glumac se podvrgao operaciji smanjenja želuca. Ipak, taj zahvat doneo je određene komplikacije.

Džon Gudman smršao preko 90kg Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

"Postao sam anemičan i izgubio sam potkožni sloj masti, pa mi je sada konstantno hladno", otkrio je Gudman.

Njegovi problemi sa alkoholom počeli su još 1978. godine, kada ga je ostavila tadašnja devojka. Pošto se prvi put posle pet godina našao sam, počeo je redovno da obilazi barove, što je ubrzo preraslo u stalnu naviku, a kilaža je počela naglo da raste. Posebno je izdvojio jedan lokal koji je pretvorio u svoju drugu kuću, tražeći u njemu društvo i beg od usamljenosti.

Danas ovaj proslavljeni glumac izgleda potpuno neprepoznatljivo u odnosu na period kada je njegova karijera bila na vrhuncu i kada je njegova gojaznost često služila kao povod za šale u projektima koje je snimao. Njegov put ka potpunoj trezvenosti započeo je 2007. godine odlaskom na rehabilitaciju, kada je i krenuo sa postepenim gubitkom kilograma. Gudman je nedavno ostvario ulogu i u filmu "Digger", u kom glumi rame uz rame sa Tomom Kruzom.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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