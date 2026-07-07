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Pulski filmski festival donosi poseban omaž Vlasti Lah (1913–1978), Puljanki i jednoj od najznačajnijih pionirki latinoameričke kinematografije. Rođena u Puli, Vlasta Lah ostavila je neizbrisiv trag u istoriji filma kao prva žena koja je režirala argentinski dugometražni igrani zvučni film, a njen opus danas se ponovo otkriva i vrednuje kao važan doprinos svetskoj filmskoj baštini.

Vlasta Lah Foto: Promo/Pulski festival

Vlasta Lah je detinjstvo provela u Puli, odakle početkom tridesetih godina prošlog veka odlazi u Rim na studije glume i režije, a potom se 1938. seli u Argentinu, gde započinje filmsku karijeru. Nakon dugogodišnjeg rada kao asistentkinja režije i direktorka prve argentinske filmske škole, 1960. godine režira film "Furije" (Las Furias), čime ulazi u istoriju argentinske kinematografije. Tri godine kasnije snima "Manekenke" (Las Modelos), film koji se danas ističe snažnom ženskom perspektivom i smatra se jednim od ranih feminističkih ostvarenja latinoameričkog filma.

Plakat za film Las Furias Foto: Promo/Pulski festival

Festival će kroz tri programa predstaviti život i stvaralaštvo autorke čije su delo i nasleđe decenijama bili nepravedno zaboravljeni, a poslednjih godina su ponovo otkriveni zahvaljujući istraživanjima argentinskih filmskih istoričara Kandele Vej (Candela Vey) i Martina Migela Pereire (Martín Miguel Pereira).

Program se otvara 16. jula u 18 časova u Istarskom narodnom pozorištu hrvatskom premijerom dokumentarnog filma „Vlasta, sećanje nije večno” (Vlasta, el recuerdo no es eterno, 2025), koji prati uzbudljivu istraživačku potragu za životom i delom ove izuzetne rediteljke – od Pule i Rima do Buenos Ajresa, gde je ispisala istoriju filma.

Vlasta Lah u filmu Las Modelos Foto: Promo/Pulski festival

Nakon projekcije biće održana panel-diskusija koju će voditi Boško Picula, a učestvovaće autori filma Kandela Vej i Martin Migel Pereira, filmski kritičar Pablo de Vita (Pablo de Vita), kao i komunikološkinja i filmska kritičarka Alemka Lisinski. U bioskopu Vali (Kino Valli) slede i hrvatske premijere dva igrana filma koja je režirala Vlasta Lah. Naime, 18. jula u 19 časova biće prikazane „Furije” (Las Furias, 1960), njen istorijski rediteljski prvenac koji kroz priču o pet žena razotkriva složene odnose, moć i porodične sukobe.

Dan kasnije, 19. jula u 19 časova, na rasporedu su "Manekenke" (Las Modelos, 1963), drama o dvema ženama koje pokušavaju da pronađu ljubav i profesionalno ispunjenje bez odricanja od sopstvene nezavisnosti, danas prepoznata kao jedno od pionirskih feminističkih ostvarenja argentinske kinematografije.

Pogledajte deo bogatog opusa Vlaste Lah:

1/7 Vidi galeriju Vlasta Lah Foto: Promo/Pulski festival

Omaž Vlasti Lah je prilika da se Pula priseti svoje sugrađanke čiji je životni i umetnički put povezao Evropu i Južnu Ameriku, te da domaća publika po prvi put pogleda sva tri filma u okviru hrvatskih premijera. Program ujedno vraća zasluženo mesto autorki čije je stvaralaštvo decenijama bilo izvan fokusa filmske istorije, a danas se prepoznaje kao važan deo svetske kinematografske baštine.

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