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Projekcijom filma "Saučesnici" reditelja Marka Novakovića, u četvrtak, 9. jula u 20.30 časova u Atrijumu Gradske kuće, svečano će biti otvoren 8. Somborski filmski festival u organizaciji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor.

Scene iz filma "Saučesnici"

1/4 Vidi galeriju Film Saučesnici Foto: Zillion Film



Tokom četiri festivalska dana, do 12. jula, publiku očekuju najznačajnija regionalna filmska ostvarenja, program mladih autora, selekcija "Slovački film u fokusu", brojni gosti i bogat prateći program.



Veče otvaranja počeće u 19.30 časova u Galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor, gde će biti otvorena izložba "Danilo Bata Stojković - 90 godina od rođenja", posvećena jednom od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije. Izložba, koja je premijerno predstavljena povodom otvaranja legata Danila Bate Stojkovića u Jugoslovenskoj kinoteci, kroz fotografije, plakate, filmske inserte i lične predmete osvetljava bogatu karijeru umetnika čije su uloge obeležile istoriju domaćeg filma. Izložba ilustruje neke od najznačajnijih uloga Bate Stojkovića u filmovima: Delije (1968), Zazidani (1969), Testament (1975), Čuvar plaže u zimskom periodu (1976), Ko to tamo peva (1980), Maratonci trče počasni krug (1982), Varljivo leto '68 (1984), Balkanski špijun (1984). Izložba se realizuje uz podršku Jugoslovenske kinoteke.

Deo sjajnih uloga Bate Stojkovića

1/15 Vidi galeriju Bata Stojković u različitim ulogama Foto: printscreen/youtube/ Centar film, Promo



Pod sloganom "Svetlost i senke stvarnosti", ovogodišnje izdanje donosi pet filmova u glavnoj selekciji, program mladih autora, selekciju "Slovački film u fokusu", kao i program "Kad bi Sombor bio Holivud", koji publiku vraća filmskoj istoriji grada.

Jedan od centralnih događaja festivala biće uručenje nagrade "Ernest" za životno delo glumcu Vojislavu Brajoviću, jednom od najznačajnijih umetnika domaće kinematografije. Priznanje će mu biti uručeno u petak, 10. jula u 20.30 časova, u Atrijumu Gradske kuće.

Ovogodišnje izdanje festivala ima i poseban simbolički značaj, budući da se obeležava 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka, somborskog pionira filma, po kome festivalske nagrade nose ime. Time festival još snažnije povezuje savremeni autorski film sa bogatom istorijom domaće kinematografije.

Sombor Foto: Promo



Pored večernjih projekcija, publiku očekuju razgovori sa autorima u okviru programa EsPresso u 11 u Bašti Des Art, kao i brojni prateći sadržaji koji će tokom četiri dana pretvoriti Sombor u mesto susreta filma, umetnosti i publike.

Predfestivalski program namenjen je najmlađima. U sredu, 8. jula u 18 časova, u dvorištu Kulturnog centra biće prikazana animirana avantura "Ozi: Glas šume", film koji kroz priču o maloj orangutanki i njenim prijateljima spaja humor, ekologiju, prijateljstvo i važne poruke o očuvanju prirode.

Festival će biti zatvoren u nedelju, 12. jula, svečanom dodelom nagrada u Atrijumu Gradske kuće. U okviru glavnog takmičarskog programa biće dodeljene nagrade "Boer" za najbolji film, najbolju glumicu, najboljeg glumca i najbolji film u selekciji mladih autora.Nakon ceremonije, u 21 čas, završnicu festivala obeležiće koncert Kvarteta Mistik.

Voja dobitnik nagrade "Ernest" Foto: ATA images



Nagrada "Ernest" nosi naziv po filmskom pioniru Ernestu Bošnjaku, somborskom kinematografi, osnivaču bioskopa u Somboru i jednom od začetnika jugoslovenske kinematografije, dok naziv nagrade "Boer" upućuje na filmsko preduzeće "BOER film", koje je Bošnjak osnovao i u koje je uložio svoju celokupnu imovinu. Voja Brajović je dobitnik "Ernesta" i biće gost festivala.

Bonus video: Bogdan Diklić o nagradama