MILA TURAJLIĆ PREMIJERNO ĆE PRIKAZATI NOVI FILM U AMSTERDAMU: Nakon velikog svetu, SRPSKA REDITELJKA u trci za prestižnu nagradu

U okviru takmičarskog programa međunarodnog festivala dokumentarnog filma IDFA, koji će biti održan od 9. do 20. novembra u Amsterdamu, svetsku premijeru imaće novi film Mile Turajlić "Non-Aligned: Scenes from the Labudović Reels".

Reč je o koprodukciji Srbije, Francuske, Hrvatske, Crne Gore i Katara, koju je podržao Filmski centar Srbije. Njeno prethodno ostvarenje "Druga strana svega" ovenčano je nagradom za najbolji dugometražni film na festivalu IDFA, a umalo je bio naš kandidat za nagradu Oskar.

Premijerno će u Holandiji biti prikazano ostvarenje "Prizvan i pozvan" Luke Papića i Srđe Vuča, a među učesnicima će se naći i srpska dokumentaristkinja Maja Novaković, autorka zapaženog i širom sveta višestruko nagrađivanog kratkog dokumentarnog ostvarenja "A sad se spušta veče".

Rediteljku Milu Turajlić pozvala je Američka akademija za filmsku umetnost i nauku pre dve godine da bude njihov član u sektoru dokumentaristike, što znači da će moći da učestvuje i u glasanju za Oskara u kategoriji dokumentarnih ostvarenja.

