MLADENCI TRAŽILI OD ZVANICA 300 EVRA ZA SVADBENI POKLON: Bez blama tražili pare za venčanje, a onda su dobili BRUTALAN ODGOVOR!

U Srbiji je već odavno poznato prećutno pravilo da kad vas neko pozove na svadbu, vi za poklon mladencima pripremite evriće u koverti. Iako to ne bi trebalo da se naglašava, ipak jedan par je odlučio da u pozivnici to jasno da do znanja i zatraži ni manje, ni više, nego 300 evra.

Dok neki mogu da "odreše kesu" bez problema, ima i onih kojima su trenutna poskupljenja preko glave, te osim stavljanja novca u kovertu kao svadbeni poklon, oni moraju i da plate oblačenje, žene frizera, ali i gorivo za put. A evo kakvo je stanje preko!

"Moj rođak se ženi 20. maja iduće godine u Severnoj Karolini, gde i živi. Mladenci su nam poslali pozivnicu putem mejla kako bi uštedeli na slanju i poštanskim markicama", objasnila je žena, koja je želela da ostane anonimna, a zatim dodala da bi ih put do tamo, s obzirom da im treba 11 sati, koštao papreno, plus pare koje su tražili za poklon, prenosi Mondo.

"Ukoliko želite da dođete, zanima nas koliko biste nam dali para za naše venčanje, s obzirom da planiramo svadbeni put u Evropu. Skoro smo se skućili, tako da nam za to ne trebaju pare, ali planiramo medeni mesec i nadamo se da nam nećete dati manje od 300 evra", pisalo je u pozivnici. A zatim je usledio odgovor: "Zbog vaše navalentnosti, nećete dobiti poklon". Međutim, agoniji nije bio kraj. Mladenci su bili uporni da saznaju šta će umesto novca da dobiju kao poklon, dok se gosti još uvek dvoume da li uopšte i da im dođu na svadbu.

Stručnjaci ukazuju na to da ovaj fenomen traženja novca kao svadbeni poklon nije nimalo stran, niti nov, ali je svakako nepristojan. Ukoliko mladenci ne mogu sebi da priušte medeni mesec, onda bi trebalo bolje da se preračunaju i da ne daju previše novca za organizaciju venčanja, jer bi ono trebalo da predstavlja jedan lep i svečani čin sa svojim najbližima.

