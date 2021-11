PAR OTVORIO SVADBENI POKLON POSLE 9 GODINA: Tetka im rekla da pročitaju pismo tek kad se prvi put posvađaju, a ovo su njene REČI

Keti i Brendon Gan iz Mičigena venčali su se 2007. godine, a taj su dan od njene tetke na dar dobili kovertu za koju im je rekla da "čuva ključ za spas braka".

No uz nju su mladenci pre skoro 9 godina od tetke Alison dobili i stroge upute - da je ne otvaraju do prve veće svađe. I premda se par nebrojeno puta posvađao, tetkina je koverta ležala neotvorena i zaboravljena, a Keti je u Facebook grupi ''Love What Matters'' objasnila:

"Setila sam se dana venčanja pre skoro devet godina pa sam razmišljala koji mi venčani darovi imaju neko posebno značenje."

foto: Profimedia

Objasnila je kako se setila njenog dara koji je ležao neotvoren u ormaru. Ona i suprug, rekla je, mislili su da je u koverti običan ključ koji simbolično spasava brak. Nedavno je par konačno otvorio tajanstveni dar u kojem su bile dve poruke, po jedna za oboje.

"Keti, idi po picu, škampe ili nešto drugo što oboje volite. Teta Alison", pisalo je na papiriću naslovljenom na nju, a na njegovom je bio sličan savet mudre tete:

"Brendone, idi po cveće i bocu vina. Teta Alison."

"Devet je godina ta koverta stajala na jednoj polici skupljajući prašinu, no ipak nas je nekako naučila toleranciji, razumevanju, kompromisu i strpljenju", rekla je Keti koja je, kaže, shvatila da ono što je potrebno za održavanje snažnog i zdravog braka nikada nije ni bilo u koverti, već u njima samima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Mirror

