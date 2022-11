PREMINUO VLADIMIR LOGUNOV: Nekadašnji prvak i direktor Baleta Narodnog pozorišta

Nekadašnji prvak i direktor Baleta Narodnog pozorišta i priznati pedagog Vladimir Logunov (1942-2022) preminuo je 11. novembra u Beogradu, u 80. godini, saopštilo je Narodno pozorište.

Prva stručna saznanja o umetnosti igre, ovaj rođeni Beograđanin dobio je u Splitu, na časovima baleta kod pedagoga Mile Katić. Diplomirao je u rodnom gradu, u Baletskoj školi „Lujo Davičo“, u klasi čuvene Nine Kirsanove 1964. godine kada postaje i stalni član Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.

Veoma brzo, kao solista, ostvaruje niz značajnih uloga – Hilarion („Žizela”), Rotbart („Labudovo jezero”), Karenjin („Ana Karenjina”), Savetnik Lindorf/ Spalancanije/ Doktor Mirakl/ Depertuto („Hofmanove priče“), Sultan („Ohridska legenda), Kopelijus („Kopelija”)…

Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, bio je na specijalizaciji za koreografiju u Moskvi, na prestižnoj Pozorišnoj akademiji „Gitis”. Taj period imao je za njega ogroman značaj, jer mu je, između ostalog, otvorio i mogućnost da se nađe na umetničkom izvoru scenskih postavki klasičnog baletskog nasleđa.

„Boravak u Rusiji bio je vrhunac mog školovanja. Zahvaljujući tome, dobio sam mogućnost da sa velikom sigurnošću pristupim ostvarenju svojih koreografskih zamisli, ali i pedagoškom radu. Ukoliko ne postavljate sebi nove ciljeve i ne idete ka njihovom ostvarenju nećete moći dalje da se razvijate, ma koliko želeli. Učenje podrazumeva stalnu promenu i nadogradnju. Put do uspeha može katkad biti i trnovit... Neko ima strpljenja da se muči i da napreduje, a neko nema. Iz iskustva znam da deca koja su se opredelila za baletsku školu, uglavnom, imaju strpljenja. Potreban je red, rad i strpljenje za ostvarenje svojih ideja“, poručio je Vladimir Logunov pre nepune tri nedelje, u svom poslednjem intervju, objavljenom 29. oktobra u najnovijem broju „Pozorišnih novina".

Njegov veoma bogat koreografski opus obuhvatao je rad u brojnim pozorištima širom nekadašnje Jugoslavije, ali i u inostranstvu.

Gospodin Logunov bio je prvi baletski umetnik koji je primio Zlatnu medalju za zasluge predsednika Republike Srbije, 2021. godine. U njegovoj bogatoj kolekciji, između ostalih, nalaze se i Bronzane medalje (1982, 1984) i Srebrna medalja (1986) sa Jugoslovenskih baletskih takmičenja u Novom Sadu, u kategoriji koreografa, Nagrada za višegodišnje svestrano delovanje u obrazovanu mladih talenata (Zajednica muzičkih i baletskih pedagoga Srbije), Nagrada „Dimitrije Parlić“ za najbolje koreografsko ostvarenje u sezoni 2001/02, za predstavu „Doktor Džekil i mister Hajd”, Nagrada za životno delo (Udruženje baletskih umetnika Srbije), Priznanje za nacionalni doprinos kulturi, Specijalni Zlatni beočug za životno delo…

U Narodnom pozorištu u Beogradu proveo je, kako je kazao u pomenutom intervjuu, više od „pola života“. Osim kao solista, a potom i prvak ansambla, ostavio je značajan trag i kao direktor Baleta obavljajući, s velikim uspehom, tu funkciju u periodu od 1980. do 1985. godine. Ostao je u nacionalnom teatru i posle toga, do kraja igračke karijere, do septembra 1992. godine, kada prelazi da radi kao pedagog u Baletskoj školi „Lujo Davičo“.

Jedno vreme bio je i direktor Baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu (od sezone 2012/2013) u kojem je, u raznim periodima svoje karijere, postavio brojne balete - „Karmina Burana", „Bolero", „Karmen", „Serenada", „Poema o ljubavi", „Koštana", „Labudovo jezero", „Uspavana lepotica"... a ovom nizu, prošle godine, pridodata je i „Ohridska legenda".

Svojim bogatim umetničkim opusom, kao igrač i koreograf, a potom i priznati pedagog, Vladimir Logunov ostavio je neizbrisiv trag na jugoslovenskoj i srpskoj baletskoj sceni. Deo impresivne karijere tog vanserijskog umetnika, čije se ime u svetu baleta izgovaralo sa posebnim poštovanjem i uvažavanjem, predstavljen je javnosti 31. oktobra u okviru izložbe „Izazov baletskog triptihona; Vladimir Logunov - baletski igrač, pedagog i koreograf“, autorke Milene Jauković.

Na aktuelnom baletskom repertoaru Velike scene Narodnog pozorišta u Beogradu nalaze se dve predstave u koreografskoj postavci Vladimira Logunova – „Slika Dorijana Greja“ iz 2015. godine i kultna „Uspavana lepotica“, biser klasične baletske literature, koja je premijeru imala pre više od dve i po decenije, 23. maja 1996. godine. Do sada je imala više od sto izvođenja.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:32 BALET KO TO TAMO PEVA U ZAGREBU Cela sala peva uz hit Za Beograd