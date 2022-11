OVAKO IZGLEDA SNIMANJE EKSPLICITNIH SCENA! Ivana Dudić o kadrovima s*ksa s kolegom: Reditelj mi govori "HAJDE, UHVATI GA"

Glumica Ivana Dudić dobro je poznata po svojim eksplicitnim scenama u kojima je glumila.

Ona je u svom gostovanju u emisiji Realna priča otkrila do detalja kako se te scene izvode.

Naime, kako bi to bliže objasnila glumica je uzela za primer jednu eksplicitnu scenu sa glumcem Milošem Đurovićem iz dobro poznate serije "Crveni mesec".

- "Crveni mesec" kada sam snimala, snimala sam sa svojim kolegom sa klase Milošem Đurovićem sa kojim sam imala takav lav-hejt rilejšnšip privatno gde se 5 minuta volimo pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu eksplicitnu scenu i punu strasti. Na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali - rekla je glumica.

- Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja "hajde uhvati ga", "ajde, povuci je" i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strasno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - istakla je glumica.

