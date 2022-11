RUŽICA SOKIĆ BI BILA PONOSNA NA MENE: Kalina Kovačević otkrila zbog čega je imala TEŽAK PUT i šta joj je DONELO MAJČINSTVO

Kalina Kovačević nedavno je rođendan proslavila na sceni svog Narodnog pozorišta u Beogradu s dve velike nagrade u rukama.

Bila je deo ekipe najbolje predstave "Rat i mir", primila je priznanje za najbolje individualno ostvarenje, a stigla je tih dana i vest da je ovogodišnja dobitnica "Ružice Sokić". Glumica za Kurir govori o planovima, televiziji i poslu profesora na Fakultetu savremenih umetnosti.

foto: Narodno Pozorište

- Imala sam izuzetno uspešnu sezonu u Narodnom pozorištu, dve potpuno različite uloge u dva najnovija pozorišna hita. "Godine vrana" i "Rat i mir " su trenutno predstave koje se, pored "Velike drame", najbrže rasprodaju i publika ih je fenomenalno prihvatila. Veoma sam posvećeno i naporno radila i ove dve nagrade su svakako veliki podsticaj da tako i nastavim u narednoj sezoni u svom matičnom pozorištu. Takođe, veoma me raduje činjenica da sam nagrađena za obe svoje uloge. To me je naročito obradovalo.

Poznavali ste Ružicu Sokić. Kakva je bila na sceni i kako je pamtite?

- Ružica je bila naš kućni prijatelj. Dolazila nam je na slave i igrala sam s njom u "Velikoj drami". Jako sam ponosna što sam lično poznavala tako veliku našu umetnicu i što sam imala mogućnost da igram s njom. Bila je divna osoba. Znam da bi bila preponosna i srećna da zna da sam dobila nagradu s njenim imenom.

foto: marina Lopicic

Da li je ovo sada kruna vaše dosadašnje karijere?

- Svakako da sam sazrela i kao žena a i kao umetnik. U odličnom sam glumačkom treningu, kako mi glumci volimo da kažemo. Dosta sam radila i uživala u svakom procesu. Ovo je velika stvar za mene, dobila sam priliku koju sam više nego uspešno iskoristila. Željna sam jakih i velikih naslova i s radošću očekujem nove glumačke zadatke. Sada sam u svojoj najjačoj umetničkoj snazi i to želim maksimalno da iskoristim.

foto: Narodno Pozorište

Jeste li zadovoljni kako je publika prihvatila "Godine vrana" i "Rat i mir"?

- Prezadovoljna sam. Dve potpuno različite predstave, dve potpuno različite uloge. a obe su i više nego uspešne. S "Ratom i mirom" smo gostovali po festivalima u Crnoj Gori, Makedoniji i sad idemo u Mađarsku.

Među novim glumcima ste u seriji "Beležnica profesora Miškovića". Koliko vam se dopada žanr kojem pripada? Da li vam je inače blisko ono što je mistično?

- U drugoj sezoni serije se pojavljuje Simona, moćna, uspešna i jaka žena čiji lik tumačim. Publika će imati priliku da me vidi u potpuno novom licu. Jako sam se obradovala kad je počelo snimanje nastavka jer sam uživala gledajući prvu sezonu. Miroslav Lečić je sjajan u radu s glumcima i stvarno sam uživala u radu s njim.

foto: Narodno Pozorište

Letos sam snimila film "Bauk" u režiji Gorana Radovanovića. Tema filma je bombardovanje NATO i njegov uticaj na jednog malog dečaka. Nismo imali puno filmova i serija s tom tematikom. Takođe, trenutno snimam i "Vreme smrti" sa sjajnim rediteljem Ivanom Živkovićem.

Mora li glumica da živi sasvim običnim životom mimo scene kako bi na njoj umela da zasija punim sjajem? Koliko vas je majčinstvo oplemenilo?

- Ničiji život nije lak, on je neprestana borba. Ali vredi boriti se jer ti lepi trenuci se pamte čitav život. One ružne se trudimo da zaboravimo. Na dodeli nagrade su bile obe moje ćerke u publici i zbog toga je taj trenutak bio vrlo važan za mene. Dodela nagrade "Ružica Sokić" je 14. decembra i radujem se što će opet obe biti tu. To su trenuci koji se pamte ceo život, a njihovi osmesi su mi najvažniji na svetu.

foto: Marina Lopičić

Bavite se i profesurom. Kako se snalazite i kakve savete delite studentima?

- Predajem na Fakultetu savremenih umetnosti na trećoj godini glume. Divno je prenositi svoje znanje mladim ljudima i formirati ih u umetničkom smislu. Pedagogijom se bavim već 15 godina i to je moja velika ljubav. Sada se bavimo antikom i Brehtom. Volim da slušam kako i o čemu razmišljaju mladi ljudi, koje su im ideje i želje. Rad s mladim ljudima podmlađuje.

O saradnji s roditeljima foto: Damir Dervišagić Izabrala sam sporiji i teži put Kako danas gledate na saradnju s roditeljima? - Izabrala sam sporiji i teži put, a to je da sama gradim svoju karijeru sa svim otežavajućim okolnostima koje su tu kad su vam roditelji u poslu, ali se isplatilo. Bila sam strpljiva i vredno radila sve ove godine i svojim radom i trudom dokazala da mogu. Kolege vole da rade sa mnom a i publika me uvek pozdravlja lepim aplauzom.

(Kurir.rs / Ljubomir Radanov)

