BORIS LIJEŠEVIĆ RADI "BESNILO" BORISLAVA PEKIĆA: Narodno pozorište Sombor otpočelo rad na novom komadu!

Nakon uspeha predstave "Rat i mir" u Beogradu, Boris Liješević postaviće delo "Besnilo" Borislava Pekića.

U Narodnom pozorištu u Somboru održana je u sredu prva proba. Dramatizaciju radi Fedor Šili, a u timu su scenograf Marija Kalabić, kostimograf Biljana Grgur, muziku potpisuje David Klem, scenski pokret Iva Đukić, lektor je Dejan Sredojević.

U predstavi igraju: Aleksandar Ristoski, Ana Rudakijević, Biljana Keskenović, Dragana Šuša, Ivana V. Jovanović, Nemanja Bakić, Nikola Knežević, Ninoslav Đorđević, Saša Torlaković, Srđan Aleksić, Branislav Jerković, Ksenija Mitrović, Marko Marković, Stefan Beronja.

Premijera je zakazana za kraj februara 2023. godine. U pripremi je i serija "Besnilo". Produkcijska kuća "Fajerflaj" otkupila je prava za ekranizaciju tri romana. Remek-delo Borislava Pekića biće pretočeno u seriju.

- Neverovatna je popularnost ovog dela. Ni u najoptimističnijem snu Pekić nije mogao da sanja da će to delo u toj meri da ga populariše kod čitalaca. Ta knjiga je na neki način ukazala, pre svega, na to da on nije težak pisac, što je fama koja ga je pratila celog života. Nadam se da će to doći do izražaja u ekranizaciji "Besnila", uz još mnoge aspekte ovog dela. Pekić to nije dočekao, ali nas gleda odozgo i smeška se, ipak nije sve bilo uzalud. Besnilo tek počinje - izjavila je svojevremeno za Kurir njegova supruga Ljiljana Pekić.

