CECA BOJKOVIĆ ŽESTOKO O ZELENSKOM I RATU U UKRAJINI: Citirala i Vedranu Rudan, pa je napali na mrežama: "Džaba ti sve uloge"

Svetlana Ceca Bojković govorila je o predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom na vrlo oštar način.

Naša proslavljena glumica gostovala je u jednoj emisiji i govorila je o receptu za sreću, ali i o ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, koji je ranije bio glumac i zbog toga je voditeljka pitala Svetlanu Bojković za mišljenje o njenom kolegi.

Na pitanje voditeljke koliko je opasna uloga koju igra njen kolega Zelenski, glumica je odgovorila:

foto: Nemanja Nikolić

- To će on tek na kraju da vidi, a videćemo i mi, ko preživi. To (Zelenski) se ne računa u glumce, to vređa glumačku profesiju. Videla sam neke inserte, to su neke vrste kabarea. Onako, na ivici p*rno situacija. Da ne ponavljam, nema smisla, ali pročitajte Vedranu Rudan da vidite kako ga ona zove, kako on svira i čime svira. To je jedna takva osoba, vrlo je pogodna bila za ovu ulogu koja joj je dodeljena. E sad, kada bude završio tu svoju ulogu, videćemo šta će biti kada padne zavesa - rekla je glumica u emisiji "Maša i..." na "Sputnjik" televiziji.

Voditeljka je potom glumicu pitala "Da li su to dobro ili loše izrežirali reditelji preko okeana", aludirajući na Ameriku.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Da vam kažem, sa moje tačke gledišta, profesionalne, loša je režija. To naravno ništa ne znači pošto su oni uporni, jako uporni i jako moćni. To može da bude loša predstava, ali ako sam ja moćan, ja imam prava da pravim i loše predstave. Ja imam prava da proizvodim ratove. Od tih silnih ratova koji su proizvedeni tokom poslednjih 30, 40, pa i 50 godina nijedan, zapravo, nisu dobili, ali su nešto izvukli. I to je dovoljno, pa idu dalje. To je nešto što očigledno pokreće njihovo bitisanje.

Ove izjave Svetlane Bojković naišle su na oštre reakcije an društvenim mrežama, te su mnogi odmah krenuli da ih negativno komentarišu.

Glumica Svetlana Ceca Bojkovic protiv Zelenskog i Ukrajine. Dzabe ti sva karijera... pic.twitter.com/g2zCbfGsYX — Biljana (@biljanicaaa) March 13, 2023

"Cecina najlošija uloga", "Biti Ceca Bojković i pozvati se na neku Vedranu Rudan", "Svetlana Ceca Bojković je predstavnik ruskog malignog uticaja u našem glumištu", "Glumica Svetlana Ceca Bojkovic protiv Zelenskog i Ukrajine. Džaba ti sva karijera", samo su neki od niza negativnih komentara koji se mogu naći na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/ Sputnjik)

