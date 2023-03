ONA SVIRA I KOLO I DŽEZ NA FRULI I PONOS JE SRBIJE U SVETU: Ovo je Neda, NAJBOLJA srpska frulašica i gošća emisije "Pusti brigu"

Muško-ženski odnosi bili su centralna tema nove emisije "Pusti brigu", a u ulozi svojevrsnog žirija našli su se i njihovi gosti, glumci Natasa Aksentijević i Slobodan Ćustić, pevačice Izvorinka Milošević, Tanja Banjanin i Sofija Perić, frulašica Neda Nikolić, direktor spoljnih produkcija Kurir televizije Ivan Kleut, blogerka Jasmina Kovarbašić.

foto: Kurir tv

U današnjoj emisiji svoju priču je podelila Neda Nikolić, frulašica.

foto: Kurir tv

Na voditeljkin komentar da je frula veoma poseban i intiman instrument i na njeno pitanje da li je istina da je lično za nju Bora Dugić napravio frulu, Nikolić je potvrdila.

02:06 Neda Nikolić

- Frula je zaista nešto specifično. Ima svoje prednosti i mane. Malo je teško kada nemate toliko ljudi sa kojima možete da sarađujete, naravno da imamo vrsnih frulaša, ali ja izlazim malo iz tradicionalizma i sviram i džez i dosta istražujem - rekla je.

Frulu svira od svoje trinaeste godine, a do sada je osvojila brojne nagrade i održala više koncerata u Švajcarskoj, SAD-u i Rusiji. Svirala je na najvećim domaćim scenama (Kolarčeva zadužbina, Dom sindikata, Ruski dom, Palata Srbije), a redovno učestvuje u festivalima pod pokroviteljstvom Ministarstava Republike Srbije.

Svaka frula, prema rečima Bore Dugića je posebna.

- Velika mi je čast je što mi je Bora Dugić napravio frulu i mogu reći da imam ne samo jednu, nego ceo set od njega, to su najkvalitetnije frule u Srbiji i šire - rekla je Nikolić.

„ On mi je napravio ceo set: 12 frula, za svaki tonalitet. Pored toga imam i pet duduka koje mi je on pravio – to su zapravo velike frule, oktavu niže od frule. Vrsta drveta zavisi od odabira majstora koji pravi frule, najčešće su od šljive i javora. Ja imam nekoliko frula od maklure, to je drvo koje Dugić ponekad koristi za proizvodnju frule, kvalitetno je i daje veoma lepu boju tona“ - ispričala je za portal "Priče sa Dušom" Nikolić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.