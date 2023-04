SREĆAN SAM I ZADOVOLJAN: Vojin Ćetković o karijeri, porodici, popularnosti i Dejanu Matiću iz KALKANSKIH KRUGOVA

Poslednjih godina glumac Vojin Ćetković igrao je u raznim televizijskim žanrovima, od sapunica do ozbiljnih dramskih serija.

Srca publike osvojio je još kao Brando u seriji "Porodično blago", a popularnost potom učvrstio ulogama zavodnika kod Zdravka Šotre u "Zoni Zamfirovoj" i ekranizacijama dela Mir Jam.

Sve do serije "Kalkanski krugovi", koja mu je donela potpuno drugačiji izazov, njene nove sezone i još uzbudljivijeg razvoja sudbine glavnog junaka Dejana Matića, kome je upravo Vojin udahnuo život pred kamerom.

foto: Firefly Production

Kakav vam je utisak o nastavku priče u Zabranu?

- Moj najveći utisak je to što je Ivana Zečević, moja ćerka u seriji, sada izrasla u ozbiljnu glumicu. Došla je pre dve godine na snimanje serije vrlo neiskusna, a sad je u prvoj epizodi nastavka čitavih 15 minuta bila sama u kadru, što je uspela lepo da nosi. Ponosan sam na nju.

Tu je i mnogo drugih likova.

- Druga sezona ima više događaja, pa i likova. Direktni partneri su mi Ivana Zečević, Žarko Laušević i Nina Janković, koje volim i privatno. Mistična nota iz prvog dela sada se pojačala, što se najviše vidi na mom liku. Za nas kao glumce ova sezona je bila izazovnija. Videćete, ima dosta specijalnih efekata. Korišćeno je mnogo jake šminke, pa mi je bilo zanimljivo da gledam kako se prave maske. Očekivao sam da će serija vizuelno izgledati bolje i volim kako fotografiju radi Dušan Ivanović. Dopada mi se njegov stil.

foto: Promo

Jeste li rešili sve svoje nedoumice oko Dejana Matića?

- Mučilo me je to tokom prve sezone. Često sam postavljao pitanja scenaristi Đorđu Milosavljeviću, koji me je tešio rečenicom: "Ne treba da tražiš poklopac za svaki lonac" (smeh). Mnogo mi je pomogao njegov odgovor. Sada se neke stvari razrešavaju, ali mislim da je ovo sve uvod za treću sezonu.

Drugu sezonu su režirala dva reditelja?

- Prvi put u karijeri sarađujem s Gordanom Matićem i imam osećaj kao da ga znam ceo život, a s Milanom Karadžićem sam radio još kao mlad glumac. Imali smo zaista sjajne uslove za rad.

foto: Firefly Production

Jeste li sujeverni?

- Nisam. Te mistične priče deo su našeg folklora i mentaliteta. Svaki kraj Srbije ima neku svoju određenu mitologiju. Igrajući u predstavi "Transilvanija", imao sam dodira s vlaškom magijom, tako da znam ponešto i o tome. Ne plaše me jer ne verujem u njih.

Šta radite kada vam crna mačka pređe put?

- Ne ustuknem. Kao mlad, imao sam crnu mačku kao ljubimca i živela je 18 godina. Svakog dana mi je prelazila put 200 puta pa ništa, više mi je sreće donela.

Da li vam je pre snimanja ove serije bio poznat pojam zabran?

- Nije. Zabran je i šuma. Čitao sam šta je zabran i o krugovima u kreču. Sve je to deo našeg folklora.

foto: Firefly Production

Kako je bilo raditi s Lauševićem, koji vam je takođe direktan partner?

- On je jedan od prvih glumaca s kojima sam radio kao mlad i jedan od prvih kolega koji mi je nesebično pomogao. Radili smo film "Nož". Kad smo probali scenu, rekao mi je: "To nije taj čovek i on ne govori tako, već ovako." Prihvatio sam tu sugestiju. Osetio sam tu dobrotu koja dolazi s druge strane. S njim je inspirativno raditi. Nema potrebe da ja njega hvalim, jer svi znaju ko je Žarko Laušević.

Da se vratimo još malo u prošlost. Često se reprizira serija "Moj rođak sa sela". Kako danas gledate na nju?

-To je jedno od najdivnijih snimanja u mom životu. Proveo sam sedam meseci u Kragujevcu, koji doživljavam kao svoj drugi grad. I u "Kalkanskim krugovima" veliki deo ekipe je iz tih krajeva. Njihov mentalitet mi je blizak i na prvu loptu su mi dragi.

foto: Printscreen YouTube

Kada bismo pitali žene, sigurno bi rekle da im je vaša omiljena uloga Brando.

- Bila je to moja prva velika uloga na televiziji, kada sam prošao najveću školu sa kamerom u životu. Tri godine smo snimali tu seriju i preko noći sam postao poznat glumac.

Kroz tu Pavićevu seriju, koja je i danas, čini se, aktuelna, prošle su mnoge vaše kolege sa klase, poput Nataše Ninković i Nebojše Glogovca.

- Siniša Pavić je pisac koji govori o trenutku u kom živimo. Tačno je opisao društvo i naš mentalitet, a neke stvari je i predvideo. Njegove serije danas ispadaju kao klasična dela.

foto: Promo

Milena Dravić i Dragan Nikolić su izbegavali da budu direktni partneri. Kakav je stav vas i vaše supruge Slobode Mićalović?

- Igrali smo zajedno. Sreća je da smo oboje zadovoljni svojim radom. Nas dvoje možemo da funkcionišemo i zajedno u kadru i kad nismo u njemu. Bitno je da samo dobro radimo svoj posao.

Postoji li žanr u kom biste voleli da se oprobate?

- Uželeo sam se dobre komedije.

foto: Privatna Arhiva

Spremate novi film s rođenim bratom?

- Ne smem o tome da pričam, ali prvi put ćemo igrati zajedno.

Kakav je posao glumca u Srbiji?

- Gluma je najlepši posao koji sam mogao da izaberem. Svako ko se pronađe u onome što radi srećan je čovek. Za sebe mogu da kažem da sam srećan i ispunjen.

Kurir.rs TV ekran, Ljubomir Radanov

