ZNALA JE DA ĆE SE UDATI ZA NJEGA I PRE NEGO ŠTO GA JE UPOZNALA: Nakon JEZIVOG BLAMA pred njim, desila im se prava FILMSKA PRIČA

Ljubavna priča Džejmi Li Kertis i Kristofera Gesta započela je kao prava filmska, a par se ovih dana nakon dugo vremena pojavio u javnosti.

Holivudska glumica Džejmi Li Kertis osvojila je Oskara za najbolju sporednu glumicu u filmu "Sve u isto vreme", a na svečanoj dodeli se pojavila sa suprugom, Kristoferom Gestom, s kojim se inače u javnosti retko pojavljuje.

Džejmi Li i Kristofer su u srećnom braku od 1984. godine, a ona je njime bila oduševljena i pre nego što su se uopšte upoznali.

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

- Udala sam se za Krisa šest meseci nakon što sam videla njegovu sliku u Rolling Stone-u. Glasno sam rekla svojoj prijateljici, pokojnoj, sjajnoj Debri Hil: "Oh, udaću se za tog tipa" - prisetila se tokom razgovora za časopis Interview u februaru 2015. godine.

- Bila je to slika Krisa s Majklom Mekinom i Harijem Šererom iz Spinal Tapa i Debra mi je rekla: "Oh, poznajem ga, i on je iz vaše agencije. Pokušala sam da ga ubacim u film." Nazvala sam agenta, ostavila svoj broj, ali Kris me nikad nije nazvao. A onda sam naletela na njega u restoranu - prisetila se, ali uprkos uzbuđenju što ga vidi u restoranu, nije mu se predstavila.

foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

- Sedeo je deset koraka dalje i pogledao me i nekako klimnuo. Napravila sam gest koji je govorio: "Bok, ja sam ta koja te nazvala." Sedela sam s Melani Grifit i Stivenom Bauerom, pogledala u svoj tanjir i prošaptala: "O moj Bože, nazvala sam ovog tipa i on me više nije nazvao i evo ga." U tom trenutku Kris je ustao i otišao. Slegnuo je ramenima i mahnuo, nismo razmenili ni reč - izjavila je.

Ali već sledećeg dana došlo je do obrta u priči i dogodilo se ono što Džejmi nije očekivala.

"I onda me nazvao sledeći dan, zadržao je moj broj. To je bilo 28. juna 1984. godine, a udala sam se za njega šest meseci kasnije, 18. decembra", ispričala je Džejmi.

foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Supružnici su ubrzo usvojili ćerke Eni i Rubi, koje su rođene 1986. odnosno 1996. godine, a koliko su srećni i zaljubljeni, priznaju i nakon toliko godina.

- Jedna od najdužih veza koje sam imala tražeći utehu, kontakt i vezu jeste ona s Krisom. Danas obeležavamo 36. godišnjicu našeg venčanja. Moja ruka u njegovoj. Onda i danas. Veze kroz našu decu, porodicu i prijatelje, postale su karike u našem ljudskom emocionalnom lancu koje su svakoga od nas provele kroz trijumf i tragediju - napisala je Džejmi u jednoj od svojih objava na profilu na Instagramu 2020. godine.

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Džejmi je jednom prilikom otkrila i kako su njih dvoje zapravo čista suprotnost.

- Moj muž i ja smo suprotnosti. Bili smo 33 godine i uvek ćemo biti. On je intelektualac, a ja sam filmska zvezda, alkoholičarka, narkomanka, kojoj obrazovanje nije bilo najvažnije. Ne slušamo istu radio stanicu, ne čitamo iste novine, ne idemo da spavamo u isto vreme. Ali čitamo iste istorijske knjige. Za našu 30. godišnjicu oboje smo pročitali knjigu pod nazivom "Neukrotiva hrabrost" - ispričala je jednom prilikom.

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Inače, Džejmi je obožavatelje osvojila nizom uloga, od kojih su najzapaženije one u komedijama "Riba zvana Vanda" i "Kolo sreće" iz 80-ih, a oduvek je plenila pažnju i svojim razgolićenim izdanjima. Njene kultne scene striptiza i danas mnogi pamte, a iako je mnogi smatraju ženom zanosnog tela, Džejmi nikada nije bila smatrana klasičnom holivudskom lepoticom.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

01:37 Ljubav Kenijke i Zaječarca jača od svega