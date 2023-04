KOME SMETAM? Miloš Biković upleten U AFERU koja trese Srbiju! Glumac se oglasio i otkrio SVOJU STRANU PRIČE! Imao je šta da poruči

Miloš Biković se oglasio povodom navoda direktorke osnovne škole "Đura Jakšić" u Rakovici da je Srna Lango u ime produkcijske kuće kojom glumac rukovodi zamolila da se snimi sporni spot "Crnog Ceraka", u kome glumi osuđivani kriminalac Kristijan Golubović.

- Niti Srna Lango radi za našu produkciju, niti je na bilo koji način predstavlja, niti naša produkcija radi na ovom spotu. Ovo je potpuna besmislica. Na svakih 7 dana sam deo neke afere… Kome smetam, Slavice? - napisao je Miloš na svom Tviter nalogu.

Podsetimo, roditelji đaka osnovne škole "Đura Jakšić" u šoku su nakon saznanja da je bivši robijaš i rijaliti učesnik Kristijan Golubović snimao spot za novu pesmu hip-hop grupe "Crni Cerak" u školi koju pohađaju njihova deca.

Direktorka pomenute škole istakla je da je na molbu glumice Srne Lango dozvolila snimanje u učionicama, kao i da nije znala da će u spotu glumiti Kristijan Golubović, ali i dodala za pojedine medije da tom produkcijskom kućom rukovodi Miloš Biković.

- Za vreme raspusta zvala me je Srna Lango, glumica, i ispred produkcijske kuće kojom rukovodi njen kolega Miloš Biković, zamolila me da ustupim jednu učionicu za snimanje spota grupe "Crni Cerak" protiv nasilja i devijantnog ponašanja mladih - između ostalog je istakla direktora za nekoliko domaćih medija.

Ovim povodom se ranije oglasila i Srna Lango.

- Poštovani, obraćam vam se u lično ime zbunjena situacijom do koje je atmosfera u OŠ “Đura Jakšić” stigla. Nisam sigurna koliko ima smisla previše širiti priču, a svesna sam da je svaki lični doživljaj roditelja i nastavnika u smislu eventualne zloupotrebe dece logičan. Međutim, zloupotrebe ovde nije bilo. Sve što sam htela je da organizaciono pomognem deci iz grupe “Crni Cerak” vođena njihovim talentom, uspehom i porukama koje svojom muzikom šalju. Želela sam da podržim mlade talente i u tom smislu moram reći da se ne kajem zbog preporuke i molbe. Da budem još konkretnija, nijedno dete iz OŠ "Đura Jakšić" nije učestvovalo u snimanju spota, a deca koja jesu učestvovala imaju, svako ponaosob, napismeno, dozvole svojih roditelja - istakla je Srna i dodala:

- Ovaj spot predstavlja njihovu kritiku izvesnih pojava u današnjem društvu koje njima kao mladim ljudima ne prijaju i protiv kojih imaju potrebu da reaguju kako oni to najbolje umeju. Dakle, on (Kristijan Golubović) je bio deo kritičkog osvrta na loše strane realnosti zbog čega su ga članovi grupe “Crni Cerak” i pozvali da im gostuje u spotu. Možete misliti koliki teret i nelagodu osećam zbog činjenice da se zbog moje molbe upućene dirktorki vodi sada već ozbiljna hajka. A možda nedovoljno znate o tome ko je grupa “Crni Cerak” pa ću ipak pomenuti da ne samo ja lično, već I sve srodne branše podržavaju te mlade umetnike, čemu svedoči i njihovo poslednje u nizu pojavljivanja uz mnogo aplauza po scenama regiona kao rezultat važnog i edukativnog za mlade ( a i njihove roditelje) filma “Indigo kristal” koji je podržalo Ministarstvo kulture kao i Fakultet dramskim umetnosti. Napomenuću još i to da su upravo mladi članovi grupe “Crni Cerak” veoma aktivni u humanitarnom radu vodeći računa da koliko je u njhovoj moći pomognu. Tako su nedavno, ne prvi put, bez velike pompe i kamera nosili konkretnu pomoć deci diljem Srbije. Tužno je što to nikoga ne zanimalo o njima, pa se lako izgubi pravi zaključak i puna slika o tome ko su ti mladi ljudi i šta bi mogla biti njihova istinska misija. Ako išta znači, ja vas sve molim da ne žurite u rigidnu kritiku nečega o čemu je moguće da prosto niste obavešteni. Srdačno, Srna Lango.

