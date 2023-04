STEFAN KAPIČIĆ STIGAO KAO POJAČANJE JOŠ JEDNE DOMAĆE SERIJE: Posle JUŽNOG VETRA glumac igra i ovu ULOGU (FOTO)

Treća sezona serije "Dug moru" završila se nestankom glavne junakinje Olge, a ekipa predvođena Bojanom Maljević počela je snimanje njenog četvrtog dela u Crnoj Gori. U velikom finalu, kao pojačanje iz Amerike, stigao je glumac Stefan Kapičić, ali i dva nova reditelja - Milan Todorović i Milan Konjević.

foto: Nemanja Nikolić

Novih deset epizoda donose nove mistične elemente, a na male ekrane vraćaju i neke stare likove i nikad bliže povezuju svet mrtvih i živih. Scenario za nove avanture junaka serije potpisuju Marijana Čulić Vićentić i Bojana Maljević. Producenti nove sezone serije su Monte Royal Pictures i Telekom Srbija.

foto: Instagram

Stefan će na snimanju provesti mesec dana, a fotografiju sa seta u njegovom društvu objavila je koleginica Ana Maljević. Poznatog glumca gledali smo i u drugoj sezoni serije "Južni vetar", gde kao Plavi kroji novi život glavnog junaka Petra Maraša. I u Americi nastavlja da niže uspehe. U nastavku Marvelovog filma "Dedpul 3" opet će se naći u ulozi Kolosa, kojem je Kapičić pozajmio glas s veoma upečatljivim akcentom. Inače, Stefanu je ovo treći Marvel film, a tokom leta ga očekuje premijera ostvarenja "The Last Voyage of the Demeter", u kom igra jednu od glavnih uloga.

